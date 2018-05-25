Bellator 200 Bu Gece Londra’da Gerçekleşecek

Bellator 200, Londra’da bu gece start alırken takipçilerini flaş maçlar bekliyor.

Gecenin kartında Rafael Carvalho – Gegard Mousasi karşılaşması ana maç oldu. Cro Cop’un sakatlığı nedeniyle Roy Nelson ile yapacağı maç iptal olunca Carvalho – Mousasi arasındaki maç öne çıktı.

Bellator’un yıldız dövüşçüsü Michael Page bu kartta kafese girecek ve David Rickels ile karşı karşıya gelecek.

Ana karta eklenen Ukraynalı dövüşçü Anastasia Yankova, Kate Jackson ile karşı karşıya gelecek.

Bellator 200’ü DMAX’da

25 Mayıs Cuma akşamı İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak Bellator 200’ü DMAX

ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Gecenin ana kart maçlarının listesi şöyle:

Rafael Carvalho (15-1) – Gegard Mousasi (43-6-2) Bellator Orta Siklet Şampiyonluk Maçı

Michael Page (12-0) – David Rickels (19-4, 2 NC)

Aaron Chalmers (3-0) – Ash Griths (4-5)

Phil Davis (18-4) – Linton Vassell (18-6)

Anastasia Yankova (5-0) – Kate Jackson (9-3-1)