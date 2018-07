Beyin Senin Hikayelerinle Canlı Kalır…

Tai Chi hareketlerinin kendisine has farklı şekil ve davranış kalıpları vardır. Her bir Tai Chi çalışmasında beyin yeniden, yeniden kurgulanır.

Beyin, kendi iç düzeneğine göre durmadan biçim değiştirir. İçindeki nöron denilen bağlantı noktaları; her bir düşünme, hayal kurma, korku, sevinç, üzüntü, stres gibi duygusal iniş ve çıkışlarında yeniden şekil alır.

Her beyin kendi yapısına – ÖZEL- bir devre/şema oluşturur. Bir önceki tasarım durumu bir sonrakiyle benzeşmez aslında. Aynı insanın beyni aynı temaları işlese ve girdiler aynı olsa da; çıktılarında muhakkak farklı bilgiler elde edilir. Ve her bir problem karşısında beyin, duygusal karışımlarla yeni sonuca ulaşıp, farklı bir veriyi ortaya çıkartır. Yani aynı insanın aynı beyni farklı farklı sonuçlarla hareket eder. Dolayısıyla canlı bir beyin için mutlaka canlı davranış kalıplarına ihtiyaç duyulur. Ve o kalıplar gri madde denilen can suyunu ortaya çıkartır. Beyni etken ve uyanık tutan şey, gri madde denilen kimyasal bir reaksiyondur ve bu da dışarıdan değil, ancak beynin kendi öz çalışmasıyla ortaya çıkan bir sağlık getirisidir.

(Beyin ve Bilim)

Neden Tai Chi çalışmalıyız?

Tai Chi hareketlerinin kendisine has farklı şekil ve davranış kalıpları vardır. Her bir Tai Chi çalışmasında beyin yeniden, yeniden kurgulanır. Her bir kurgulanım sonucunda da beyin gri madde artırma yoluna girer. Yapılan kliniksel çalışmalara göre, beynin korunması bakımından önerilen egzersizlerin başında Tai Chi’ nin gelmesi bu yüzdendir. Tai Chi sanatı, her yaş ve kişinin rahatlıkla uygulayabileceği bir psiko/egzersiz sanatıdır. Ve bu sanatı uygulamak için yumuşak bir ayakkabı ve rahat bir giysiden başka bir şeye gereksinim duyulmaz. Bu sanatı öğrenmek çok da zor değildir. Eğer hayat boyu severek yapacağınız bir hobiniz olsun istiyorsanız Tai Chi bu iş için mükemmel bir sanattır. Bu sanatı öğrenin, yaşam boyu hem sağlıklı kalmanın hem de huzurlu yaşamanın farkını hissedin.

Mehmet Nesimi Yılmaz

Wushu Antrenörü/ Tai chi ve Çigong Eğitmeni