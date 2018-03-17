Bilal Çiloğlu’na EJU’nun sitesinden Övgü: “Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!”
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EJU, Agadir sonrası Altın madalya kazanan Bilal Çiloğlu’nun başarısını resmi sitesinde lanse etti. Sporcumuz Grand Prix’de zorlu kulvarda rakiplerini geçerken dikkat çekti. İlk turu bay geçen sporcumuz 73 Kg. Bilal Çiloğlu, ikinci maçında Faslı A. Ezzine karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakayı ipponla kazandı ve üçüncü turda İsviçreli N. Stump’la karşılaştı. Bu müsabakayı da ipponla geçen Çiloğlu, çeyrek finalde Alman A. Zingg’e karşı 1-0 geride götürdüğü mücadeleyi ipponla kazandı ve yarı finalde Faslı A. El Meziati’ye rakip oldu. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin altın skor bölümünde ippon yapan Çiloğlu adını finale yazdırdı. Rus M. Mogushkov ile altın madalya için karşılaşan Çiloğlu bitime bir saniye kala rakibine waza-ari üstünlük sağladı ve altın madalyanın sahibi oldu.
”IJF klasmanı bir müsabakada ilk madalyamı zorlu bir kura neticesinde kazandım. Burada başarılı olacağım inancı müsabakalar öncesinde de vardı Mogushkov ile daha önce hiç karşılaşmamıştım ancak Mittersill OTC sırasında kendisini tanıma şansım olmuştu. Bu yüzden onu yenmek için özgüvenim vardı.”
Ayrıca 19 yaşındaki genç sporcunun şimdiki hedefinin önümüzdeki ay İsrail’de yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası olduğuna vurgu yapıldı.
Ciloğlu sözlerine şöyle devam etti: ”Hasan Vanlıoglu ile güzel bir antrenman ortamımız var ve antrenörümle de çok sıkı çalışıyoruz. Ama kimin önde kimin arkada olduğu bizim için önemli değil. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var ve belki bu yılki Gençler Dünya Şampiyonası’nda yine ülkemi temsil edeceğim.”