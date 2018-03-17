Bilal Çiloğlu’na EJU’nun sitesinden Övgü: “Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti!”

Fas’ın Agadir kentinde düzenlenen Grand Prix’te 73 kg.’da altın madalya kazanan Bilal Çiloğlu hakkında Avrupa Judo Federasyonu’nun resmi sitesi sporcumuz için soğukkanlılığını müsabakalar boyunca hep koruduğunu ve tüm dikkatleri üzerine çektiğini ifade etti.

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EJU, Agadir sonrası Altın madalya kazanan Bilal Çiloğlu’nun başarısını resmi sitesinde lanse etti. Sporcumuz Grand Prix’de zorlu kulvarda rakiplerini geçerken dikkat çekti. İlk turu bay geçen sporcumuz 73 Kg. Bilal Çiloğlu, ikinci maçında Faslı A. Ezzine karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakayı ipponla kazandı ve üçüncü turda İsviçreli N. Stump’la karşılaştı. Bu müsabakayı da ipponla geçen Çiloğlu, çeyrek finalde Alman A. Zingg’e karşı 1-0 geride götürdüğü mücadeleyi ipponla kazandı ve yarı finalde Faslı A. El Meziati’ye rakip oldu. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin altın skor bölümünde ippon yapan Çiloğlu adını finale yazdırdı. Rus M. Mogushkov ile altın madalya için karşılaşan Çiloğlu bitime bir saniye kala rakibine waza-ari üstünlük sağladı ve altın madalyanın sahibi oldu.