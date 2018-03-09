Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’den Suriye Sınırına Ziyaret

Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Boks Ligi müsabakaları 10-11 Mart 2018 tarihleri arasında Hatay’da yapılacak.

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Federasyon Başakanı Gözgeç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonu kapsamında ülkemizin bekası için çok önemli vazifeler üstlendiğini belirterek, toplumun her kesimlerinde olduğu gibi spor camiasından da güvenlik güçlerine çok büyük bir destek olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye’de toplumun en önemli paydalarından biri de spordur. Arkadaşlarımla bölgeyi ziyaret etmek istiyoruz. Orada sadece askerlerimize değil bölge halkımızla da iç içe olacağız. İnşallah bu zor günlerde kahraman güvenlik

güçlerimizden siyasilerimize, spor un içindeki insanlardan sanatçılarımıza kadar her kesimin birlik ve beraberliği ile aşacağımıza inancımız tamdır”