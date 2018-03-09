Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’den Suriye Sınırına Ziyaret
09 Mart 2018 Cuma, 23:18
Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Boks Ligi müsabakaları 10-11 Mart 2018 tarihleri arasında Hatay’da yapılacak.
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Aynı zamanda Federasyon Başkanı Eyüp GÖZGEÇ, Yönetim Kurul Üyeleri, Sporcular ve diğer ilgililer 10 Mart 2018 Cumartesi günü Suriye sınırında bulunan askeri birliklerimize moral ziyaretinde bulunacaklar.
Federasyon Başakanı Gözgeç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonu kapsamında ülkemizin bekası için çok önemli vazifeler üstlendiğini belirterek, toplumun her kesimlerinde olduğu gibi spor camiasından da güvenlik güçlerine çok büyük bir destek olduğuna dikkat çekti.Hatay’a gerçekleştirmek istedikleri ziyaretin sadece güvenlik güçlerine değil bölge halkına da moral olacağına dair inancını dile getiren Başkan Gözgeç, şöyle devam etti.
“Türkiye’de toplumun en önemli paydalarından biri de spordur. Arkadaşlarımla bölgeyi ziyaret etmek istiyoruz. Orada sadece askerlerimize değil bölge halkımızla da iç içe olacağız. İnşallah bu zor günlerde kahraman güvenlik güçlerimizden siyasilerimize, spor un içindeki insanlardan sanatçılarımıza kadar her kesimin birlik ve beraberliği ile aşacağımıza inancımız tamdır”