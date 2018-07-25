Boks İçin Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları Rüya Mı Olacak?

Boks iki yıl sonra yapılacak Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın yarışma programında yer bulamazsa Dünya boksunu koca bir şok bekliyor! IOC Başkanı Thomas Bach, PyeongChang 2018 kış Olimipiyatları açılışından önce yaptığı bir basın toplantısında, Uluslararası Amatör Boks Kurumu’nda (AIBA) çözümü bekleyen birkaç problemin olduğuna dikkat çekmişti.

Bu yıl (2018) boks için gerçekten zor bir yıl! İnanması bile ürkütücü ama söz konusu olan Boks için Tokyo 2020 Olimpiyatları rüya mı olacak? Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bir süreden beri boksu gündemine alarak Yaz Olimpiyatları programından çıkarmayı düşünüyor.

Boks iki yıl sonra yapılacak Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın yarışma programında yer bulamazsa Dünya boksunu koca bir şok bekliyor! IOC Başkanı Thomas Bach, PyeongChang 2018 kış Olimipiyatları açılışından önce yaptığı bir basın toplantısında, Uluslararası Amatör Boks Kurumu’nda (AIBA) çözümü bekleyen birkaç problemin olduğuna dikkat çekmişti. En başta AIBA’nın ana sorunlardan biri, olarak hakemlik eksi puan aldı. Buna Rio 2016’da yapılan iki şüpheli boks karşılaşması fitili ateşledi ve

ilgili soruşturma yapıldı.

Özellikle IOC’un kurduğu özel komisyon, Rio’da hakemlerin tartışmalı kararlar verdiğini

tespit ederek boksun yol haritasına bir handikap eklendi. Bu olay büyüdü ve IOC ile AIBA arasındaki bağları rafa kaldırdı. Bununla kalmadı ve IOC Başkanı, amatör boksun yönetim sisteminde sorun olduğu yönünde düşünceye hakim olunca AIBA yönetimi hakkında bir soruşturma başlattı. Şüphesiz IOC boksun geleceği konusunda bir karar alacak ve soruşturmaların ışığında gerçekleşecek.

Aslında düğmeye basıldı bile Thomas Bach, bu konudaki IOC konumunun oldukça açık olduğunu vurguladı ve AIBA’nın ilk etapta yönetim sisteminde değişiklikler yapmasını talep etti.

Dahası, IOC’un AIBA’dan amatör boksun finansmanı ile ilgili açıklama vermesi, hakemlik sisteminin iyileştirilmesi ve dopingle mücadelenin sağlamasını istedi. Fırtınalar kopartan bu durum için boksun yüz akıyla çıkması olimpiyat boksu için gerçekten büyük ihtiyaç!

IOC’nin AIBA’ya yaptığı mali katkıların süresiz olarak askıya alınmasıda çabası. Rio 2016’da oyunlar devam ederken bir çok ülke maçların taraflı yönetildiğini deklare edince, komite bir çok hakeme soruşturma açarak bunları oyunlarda maç yönetmesine engel koydu. 2020’ye belki daha çok var gibi gelebilir ama bul yılın son ayıda Tokyo’da yapılacak toplantıdan karar çıkması gerekiyor. Yoksa zaman çabuk geçiyor ve branşın akibeti yol ayrımında endişe veriyor. Şimdi bu tablodan boksun yüz akıyla çıkması olimpiyat boksu için gerçekten büyük ihtiyaç!