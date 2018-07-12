BRUCE LEE’Yİ ANLATAN ‘BRUCE LEE-MY BROTHER’ FARKLI KILAN ÖZELLİK!

My Brother, 1972 yılında hayatını kaybederek tüm hayranlarını yasa boğan Çin asıllı ABD’li dövüş sanatları ustası ve film yıldızı Bruce Lee’nin ünlü olmadan önceki hayatını konu alıyor. Filmin, sanatçının kardeşlerinin kaleme aldığı ‘Bruce Lee, My Brother’ kitabından esinlenilerek çekilmiş olması ayrı hava katıyor.

Ünlü dövüş sanatları ustasının gençliği beyaz perdeye taşındı. Oyuncunun ünlü olmadan önceki hayatını konu alan film, 4.6 milyon dolar bütçesi ile dikkat çekerken filmde Bruce Lee’yi Hong Konglu aktör Aarif Lee oynadı. Hayranlarının bu filmle birlikte merak ettiği yıldızın özel hayatına dair bir çok bilgi de gün yüzüne çıkmış oldu.

Bruce Lee My Brother (Benim Kardeşim-Bruce Lee) filmi 1972 yılında hayatını kaybederek tüm hayranlarını yasa boğan Çin asıllı ABD’li dövüş sanatları ustası ve film yıldızı Bruce Lee’nin ünlü olmadan önceki hayatını konu alıyor. Çince çekilen filmde, sanatçının kardeşlerinin kaleme aldığı ‘Bruce Lee, My Brother’ kitabından esinlenilerek çekilmiş olması gerçeklerden yola çıkılması ve bazı yeni ve ilginç sahnelerin beyaz perdeye taşınmasına vesile oluyor.

Daha önce filmin ‘Bruce Lee, My Brother’ kitabından esinlenilerek çekilmiş olması nedeniyle yapımcı Manfred Wong, proje hakkında konuşmuş; “Lee’nin filmleri ve savunma felsefesi hakkında hepimiz bir şeyler biliyoruz. Ama kimse ünlü yıldızın ailesi ve ilk aşkı gibi konularda bilgi sahibi değil. Bu filmde bu bilgileri Lee’nin hayranlarıyla paylaşacağız” demişti.

My Brother’da Bruce Lee’yi Hong Konglu genç aktör Aarif Lee oynuyor. Aktör Aarif Lee, geçen yıl 18 Nisan tarihinde Hong Kong Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Hong Kong Film Ödülleri’nde En İyi Yeni Sanatçı ödülü aldı. Kariyerini ‘Bruce Lee, My Brother’ ile yükselten oyuncunun ileride başka önemli projelerde de yer alması bekleniyor.