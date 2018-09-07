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Budokaido Şampiyonası Rahmetli Ferhat ÖZSERT Anısına Gerçekleşecek

07 Eylül 2018 Cuma, 21:06
Ferhat Ozsert

İllerarası 1. Etap Budokaido Şampiyonası 8-9 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul-Sarıyer Mersinli Ahmet Spor kompleksi’nde gerçekleşecek. Şampiyona Budokaido, Kyokushin-Ashihara branşlarında Ümit-Genç-Büyük (Bay-Bayan) İllerarası Kıwamı Kumite Süper Liğ İsyanbul 1 Etap Müsabakası icra edilecek. Rahmetli Ferhat ÖZSERT anısına gerçekleşecek olması Süper Liğ İsyanbul 1 Etap Müsabakalarına ayrı bir heyecan katacak.

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