Budokaido Şampiyonası Rahmetli Ferhat ÖZSERT Anısına Gerçekleşecek

İllerarası 1. Etap Budokaido Şampiyonası 8-9 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul-Sarıyer Mersinli Ahmet Spor kompleksi’nde gerçekleşecek. Şampiyona Budokaido, Kyokushin-Ashihara branşlarında Ümit-Genç-Büyük (Bay-Bayan) İllerarası Kıwamı Kumite Süper Liğ İsyanbul 1 Etap Müsabakası icra edilecek. Rahmetli Ferhat ÖZSERT anısına gerçekleşecek olması Süper Liğ İsyanbul 1 Etap Müsabakalarına ayrı bir heyecan katacak.