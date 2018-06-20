Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na Doğru…

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Buenos Aires’te 6-18 Ekim tarihleri arasında 206 ülkeden 15 – 18 yaş aralığındaki 3998 sporcunun katılımı ile düzenlenecek.

Her dört yılda bir, Yaz ve Kış Oyunları olmak üzere ayrı ayrı düzenlenen organizasyonda yarışmalar 33 spor dalında gerçekleşecek. Buenos Aires 2018, eşit sayıda kız ve erkek sporcunun yarıştığı ilk Olimpik organizasyon olacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından (IOC) düzenlenen Oyunların ilki 14-26 Ağustos 2010 tarihlerinde Singapur’da yapıldı. 204 ülkeden 3524 sporcunun katıldığı Singapur Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na Türkiye 15 dalda 55 sporcu ile katıldı ve 9 dalda 1 altın, 4 gümüş, 8 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı.

2014 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ise Çin’in Nanjing kentinde 2013 ülkeden 3579 sporcunun katılımı ile 16 – 28 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Türkiye Oyunlara 42 sporcu ile katıldı ve 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.