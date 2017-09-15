Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, Aynı Filmde Oynayacak

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, aynı filmde oynayacaklar. Oyuncular bolca aksiyon sahnelerinin olduğu bir sinema filmi için hazırlanıyorlar.

Özçivit ve Bürsin, çekimlerine kış aylarında başlanacak bir sinema filmi için bir araya gelmesi bekleniyor. Senaryosu sır gibi gizlenen filmde iki düşman karakteri canlandıracak olan oyuncular dövüş sahnelerinde dikkat çekecekler.

Özçivit’in film için özel bir eğitmenden boks ve kickboks dersleri aldığı, evinin bir bölümünü spor salonuna çevirdiği ifade ediliyor. Özel hayatında boks ile ilgilendiği bilinen Bürsin ise rol aldığı ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ isimli dizide de bir boksörü oynamıştı.