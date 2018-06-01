Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan’da Başlayacak!

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasına 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek.

Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasına katılacak. Millilerimiz Trabzon’da yaptığı çalışmalar ile şampiyona hazırlıklarına devam etti. Takımımız 3 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan’a gidecek ve şampiyonanın ardından yurda dönecek.

Kafile başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe’nin yapacağı şampiyonada mücadele edecek sporcularımız:

48 kg -Ayşe Çağırır

51 kg – Busenaz Çakıroğlu

54 kg – Rabia Oruçoğlu

57 kg – Satı Burcu

60 kg – Esra Yıldız

64 kg – Sema Çalışkan

69 kg – Gülizar Kara

75 kg – Busenaz Sürmeneli

81 kg – Elif Güneri

+81 kg – Şennur Demir