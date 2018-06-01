Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan’da Başlayacak!
Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasına 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek.
Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasına katılacak. Millilerimiz Trabzon’da yaptığı çalışmalar ile şampiyona hazırlıklarına devam etti. Takımımız 3 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan’a gidecek ve şampiyonanın ardından yurda dönecek.
Kafile başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe’nin yapacağı şampiyonada mücadele edecek sporcularımız:
48 kg -Ayşe Çağırır
51 kg – Busenaz Çakıroğlu
54 kg – Rabia Oruçoğlu
57 kg – Satı Burcu
60 kg – Esra Yıldız
64 kg – Sema Çalışkan
69 kg – Gülizar Kara
75 kg – Busenaz Sürmeneli
81 kg – Elif Güneri
+81 kg – Şennur Demir