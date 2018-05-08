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Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası Rusya’da Start Alacak!

08 Mayıs 2018 Salı, 23:50
Kazan Taekwondo

Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya’nın Kazan kentinde yapılacak.

Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından organize edilen Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Rusya’da start alacak. 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonada Büyükler Taekwondo Milli Takımı’da mücadele edecek.

*Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na gidecek Büyükler Milli Takımının belirlendiği milli takım seçme müsabakası 8 Nisan 2018, Pazar günü Çanakkale’de yapıldı.

Teknik direktörlüğünü Ali Şahin’in yaptığı MilliTakım da yer alan sporcular; 

Erkekler

Deniz Dağdelen (54 kilo), Emircan Turan (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Kutay Çekem (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Ömer Fırat Çelik (87 kilo), Muhammed Talha Sarı (87 kilo), Ensar Uğuz (artı 87 kilo).

Kadınlar

Rukiye Yıldırım (46 kilo), Ruhat Akalın (46 kilo), Zeliha Ağrıs (49 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zehra Döşüçukur (53 kilo), İpek Çidem (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Tuğba Yılmaz (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Ayşe Asma (73 kilo), Sude Bulut (artı 73 kilo).

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