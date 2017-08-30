Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de başlayan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası start aldı. 136 ülkeden toplam 796 judocunun (484 erkek, 312 kadın) Laszlo Papp Spor Arena’daki tatamide madalya mücadelesi veriyor.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 28 Ağustos başlayan şampiyona 3 Eylül tarihine kadar devam edecek. Milli takımımız ferdi ve takım müsabakalarında tatamiye çıkacak. Milli takımımız şampiyonada; 7 erkek ve üç kadın olmak üzere 10 judocu ile madalya mücadelesi verecek.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, şampiyonanın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Büyüklerde Avrupa Şampiyonası’nda istediğimiz sonucu alamadık. Dünya Şampiyonası’nda madalyaya yakın maçlar da çıkartabilir, hatta erkekler ve kadınlarda birer olmak üzere iki madalya ile dönebiliriz. Sporcularımıza her türlü imkanı sağladık. Artık söz sırası onlarda. Dünya Şampiyonası sonrasında gençlerimizi büyükler takımına entegre edeceğiz. Altyapıda elde ettiğimiz dünya şampiyonluklarını büyüklerde de tekrarlayacağımıza inanıyorum. Altyapılarda çok iyiyiz. A takım seviyesinde belli başarılar yakalanamıyorsa, değişiklik yapmakta kaçınılmaz olur” diye konuştu.

Dünya Şampiyonası’nda judocularımızın müsabaka takvimi ve sporcularımızın listesi şöyle:

28 Ağustos

Erkekler: 60 kg: Bekir Özlü

29 Ağustos

Erkekler: 66 kg: Sinan Sandal

30 Ağustos

Erkekler: 73 kg: Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş

Kadınlar: 57 kg: Nazlıcan Özerler

31 Ağustos

Erkekler: 81 kg: İlker Güldüren

1 Eylül

Erkekler: 90 kg: Batuhan Efemgil

2 Eylül

Erkekler: 100 kg: Ali Erdoğan

Kadınlar: +78 kg: Kayra Almira Sayit, Kübra Kara

3 Eylül: Takım müsabakası