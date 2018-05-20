Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası Meksika’da Sona Erdi

Meksika’nın Cancun kentinde Büyükler Bay ve Bayanlar Dünya Muaythai Şampiyonası 10-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapıldı, Şampiyonada Muaythai Milli Takımı önemli bir başarıya imza atttı ve 1 Altın 1 Gümüş, 10 Bronz ile toplamda 12 madalya kazandı.

Meksika’nın Cancun kentinde Büyükler Bay ve Bayanlar Dünya Muaythai Şampiyonası 10-19 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonada Muaythai Milli Takımımız büyük başarıya imza attı ve Dünya’nın en iyi sporcularının yarıştığı Elite Class ve 81 Kg Büyük Erkekler Kategorisinde tüm takiplerini yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Öte yanda Milli Takımımız Elite Class kategorilerinde yine tarihte ilk kez yarı final oynayarak 1 Altın 1 Gümüş, 10 Bronz olmak üzere toplam 12 madalya alarak bugüne kadar en iyi başarıyı elde etti.

Dünya Büyükler Muaythai Şampiyonasında Büyük Erkekler 81 Kg Ali Doğan Dünya Şampiyonu olup altın Madalya, Büyük Bayanlar +75 Kg Mensure Karadayı finale kadar çıkıp gümüş madalya, eleme ve çeyrek finali geçip yarı finale çıkan Büyük erkekler 48 Kg Zübeyr Barın, 54 Kg Sercan Koç, 63.5 Serdar Koç, 67 Kg Furkan Semih Karabağ, 71 Kg Yıldırım Oğuz, 86 Kg Serdar Yiğit Eroğlu, +91 Kg Buğra Erdoğan, Büyük Bayanlar 63,5 Kg Kübra Akbulut, 67 Kg Bediha Taçyıldız, 75 Kg Tüğçe Akkuş, Dünya üçüncüsüolarak bronz madalya alan sporcularımız oldular.

Hasan Yıldız, “Elit class A olarak dünyanın en iyileri mücadele etti.”

Kafile Başkanı Hasan Yıldız yaptığı açıklamada, şampiyonanın daha önce elite class ve competitive class Olarak A ve B yapılmakta idi ancak bu sefer sadece elit class A olarak dünyanın en iyilerinin mücadele ettiğini ifade etti.

Hasan Yıldız, “Milli takımımız üç kamp dönemi geçirerek çok iyi hazırlandı ve bunun sonucunda çok iyi ülkeleri geçerek yarı finale kadar geldi. Ya eşini hallerde şampiyonada en fazla altın alan Rusya ve Tayland’da karşı kaybettik, ancak yine de bir altın bir gümüş on tane bronz toplam 12 madalya alarak tarihi başarı elde ettik. Bizi destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Toto teşkilat başkanımıza, Spor Genel müdürümüze, federasyon başkanımıza, Yönetim kurulumuza, Burada görev yapan teknik direktör ve teknik kadromuza antrenörlerimize ve başarıyı sağlayan sporcularımızı, teşekkür ediyorum.” dedi.