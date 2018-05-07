Büyükler Karate Milli Takımı, Novi Sad kentine gitti.

Sırbistan’da 10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için Ay-yıldızlı ekibimiz şampiyonanın yapılacağı Novi Sad kentine gitti

Karate’de sezonun ilk büyük organizasyonu olan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, 10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’da start alacak. Çalışmalarını tamamlayarak şampiyonaya hazır hale gelen Büyükler Karate Milli Takımı, Novi Sad kentine giderek şampiyonayı beklemeye başladı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi yoğun bir çalışma döneminden geçen Büyükler Karate Milli Takımı, 53.’sü düzenlenecek organizasyonda son genel klasman şampiyonu olarak tatamide yer alacak. Ay-yıldızlı ekip, 2017’de elde ettiği başarısını tekrarlama hedefiyle Novi Sad’ta ciddi bir sınav verecek.

Avrupa Karate Federasyonu (EKF) tarafından her yıl düzenlenen organizasyonun 53’üncüsüne Sırbistan ev sahipliği yapılırken dördü takım, 12’si ferdi dalda madalyaların dağıtılacak. Şampiyonada tam kadro mücadele edecek Büyükler Karate Milli Takımı kadrosunda 9 kadın, 11 erkek sporcu yer alıyor.

2017 yılında Kocaeli’de düzenlenen 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda dört altın, dört gümüş ve altı bronz madalya kazanan Büyükler Karate Milli Takımı, takım halinde genel klasman şampiyonluğunu elde etmişti.