Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası’nda Muhteşem Finaller…

Çerkezköy’de 9-12 Kasım günler arasında düzenlenen Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası, muhteşem final mücadeleleriyle sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu’nun ulusal seviyedeki en büyük organizasyonu olan Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası, 9-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlendi. Veteranlar müsabakaları ile başlayan şampiyonanın kapanış gününde yapılan final mücadeleleri, nefesleri kesti.

Çerkezköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen ve ulusal bir televizyon kanalından canlı yayınlanan ilk Türkiye Şampiyonası olarak Türk karate tarihindeki yerini alan organizasyonda 143 kadın, 246 erkek karateci tatamiye çıktı.

Çerkezköy 29 Ekim Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde kadınlar ferdi kata ile ferdi kumite 50, 55, 61, 68 ve +68 kilo elemeleri yapıldı. İkinci günde ise erkekler ferdi kata; kumite 60, 67, 75, 84 ve +84 kiloda finale yükselen isimler belli oldu.

Kata dalında zirve Emine ve Enes

‘Sporun Kanalı’ Sports TV’den canlı yayınlanan final müsabakalarında ilk madalyalar ferdi kata dalında sahiplerini buldu.

Yaklaşık 10 yıldır aynı kulüpte mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyespor’un sporcuları Emine Korkutmuş ile Beyza Nur Ay, kariyelerinde ilk kez Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda finale kaldı. Kariyerinde ümitler Avrupa ikinciliği bulunan 17 yaşındaki Beyza, zorlu mücadelede performansını gösteren ilk isim oldu. Takım arkadaşının ardından tatamiye çıkan Emine, güçlü performansı ile beş bayrağı da alarak 5-0 kazandı ve ilk büyükler Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler katada İbrahim Enes Sefa, genç rakibi karşısında tecrübesini tatamiye yansıtarak sonuca gitti. Samsun Yamanspor adına yarışan 2002 doğumlu genç katacı Hüseyin Altundal, uluslararası başarılı bulunan tecrübeli rakibine 5-0 mağlup olup ikincilik olarak kariyerinin en büyük başarısı ulaşırken, genç yaşına rağmen performansıyla alkış aldı. 5 yaşından bu yana tatamide olan 22 yaşındaki İbrahim Enes ise kariyerindeki ilk büyükler finalinde altın madalyaya uzanmayı başardı.

Kürsüde pasta kesildi

Kadınlar kumite 50 kiloda Selva Nur Akkurt’u teknik üstünlük ile mağlup eden Hümeyra Beyza Ünlüsoy altın madalyanın sahibi oldu. Madalya töreninde ise rakibi Selva Nur Akkurt ile Antrenörü Nurkan Kayacık sporcusuna sürpriz yaparak doğum gününü kürsüde kutladı. Gözyaşlarını tutamayan sporcuyu Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da ayrıca tebrik etti.

55 kiloda İzmir’e şampiyonluğu götüren Akademi İhtisas Spor Kulübü’nden Arzu Zeybekler, Birsu Gaye Özyazmacı karşısında bitime 50 saniye kala antrenörünün itirazı sonrası aldığı puanla 1-0 kazandı.

61 kiloda zirvede Çanakkale vardı. Süleyman Orhan’ın öğrencisi Halenur Böltül, Hendek adına yarışan Aslıhan Aygüneş karşısında 40 saniyelik bölümde aldığı yukolar ile sonuca gitti ve rakibini 3-1 mağlup ederek kariyerindeki en büyük başarısını Çerkezköy’de yakaladı.

Dramatik final

Kadınlar kumite 68 kilo finali, dramatik bir şekilde tamamlandı. 47’nci saniyede Seray Koçali vurduğu yumruk ile öne geçerken, Mesut Kolaylı’nın itirazı sonrası Rabia Şentürk’ün de hanesine bir puan yazıldı. Bitime 19 saniye kala üst üste vurduğu iki yumruk ile skoru 3-1 yapan Seray, 11 saniye kala müsabaka alanının dışına çıkınca dördüncü cezayı aldı ve hansoku olarak Türkiye Şampiyonası’nı ikincilikle noktaladı.

+68 kilo finalinde, tecrübeli isim Mücessem Buse Avcu, başarılı performansı ile kariyerindeki en büyük başarıya ulaşan Fazilet Şenol ile karşılaştı. Büyükler Milli takımı ile Avrupa şampiyonluğu bulunan Avcu, kendisinden sekiz yaş küçük rakibi karşısında ilk dakika içerisinde aldığı puanlarla 2-1 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

60 kilo finali nefes kesti

Erkekler kumite 60 kiloda şampiyonluk Sakarya’ya giderken, final mücadelesi nefesleri kesti. Mücadelenin başında aldığı puanlarla 2-0 öne fırlayan Talha İnanç karşısında Berkay Bayhan, bitime 47 saniye kala 2-2’lik eşitliği sağladı. 10 saniye sonra skoru 3-2 yapan Talha, bitime beş saniye kala maçın sonucu 4-2 olarak tayin etti.

67 kilo yarı finalinde iki sporcu hansoku olunca diğer finalist Kerem Ali Zeren şampiyonluğunu ilan etti. Üçüncülük kürsüsü ise Ercan Kaçar ve Berk Erol’un oldu.

‘Mawashi’ şampiyonu

Şampiyonada çıktığı elemelerde tekmeleriyle öne çıkan Necip Kaplan’ın oğlu Davut Kaplan, 84 kiloda şampiyonluğunu vurduğu ura-mawashi ile elde etti. Gürkan Çelik karşısındaki finalin 13’üncü saniyesinde 1-0 geriye düşen Davut, 15 saniye kala vurduğu ura-mawashi ile tatamiden 3-1 galip ayrıldı. 1991 doğumlu karateci, ulusal seviyedeki en büyük başarısını kazandı.

75 kilodaki İstanbul – Sakarya finali de günün seyir zevki yüksek mücadelelerinden oldu. Maçın başında aldığı puanlarla 2-0 öne geçen Enes Çınar, 1.19’da rakibi Doğan Ateş’e bir puan verdi. Bitime 15 saniye kala bir puan daha alan Enes karşısında Doğan’ın iki saniye kala aldığı puan sadece skoru değiştirdi. Tatamiden 3-1 galip ayrılan 1997 doğumlu Enes, kariyerindeki ilk büyükler Türkiye şampiyonluğuna imzasını attı.

Kapanışı Çerkezköy Belediyespor yaptı

Genç sporcuların kaliteli performanslarıyla öne çıktığı final seansında kapanışı Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına yarışan Alperen Doğan yaptı.

Tecrübeli isim Aykut Usda karşısında güçlü bir performans ortaya koyan Alperen, yumruklarını öne çıkararak üst üste aldığu puanlar ile 5-1 öndeyken rakibinin 35 saniye kala hansoku olmasıyla Türkiye Şampiyonası’nı ilk sırada tamamladı.

Günün son finalinde kürsünün ilk sırasını alan sporcu, altın madalyasını Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nedim Yılancı’nın elinden aldı.