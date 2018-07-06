Çek Cumhuriyeti’nde Altın Avı!

Çek Cumhuriyeti’nde devam eden Avrupa Muaythai Şampiyonası’na 32 sporcu ile katılan Türkiye Muaythai Milli Takımı tüm hızıyla madalya kovalamaya devam ediyor.

8 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan Milli Takım final müsabakalarından altın çıkardı.

Sporcularımızdan Hazar Yıldız, Rıfat Kaya, Taylan Kemik, Remzi Akgül, İzettin Altınsöz şampiyon oldu.

Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna,”Her zaman olduğu gibi bu yarışmada ilk üçte yer alacağımıza inanıyorum. Şampiyonada iyi bir çıkış yaptığımız anda Avrupa şampiyonu olma yönünde önümüzde hiç bir engel yok” dedi.