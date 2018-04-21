Çekya’da Ümit kadınlar Madalya Avında…

Çekya’nın Teblice kentinde Ümit Milli kadın judokalarımız tatamide fırtına gibi esti. İlk gün ülke genel madalya sıralamasında ikinci, kadınlar sıralamasında ise birinciliği elde ettik.

Teblice’nin yeni spor salonunda yapılan müsabakaların ilk gününde; 44 Kg’da Merve Azak,ilk turu bay geçti. İkinci maçında Hollandalı, üçüncü karşılaşmasında İsveçli, çeyrek finalde Macar rakiplerini yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Kosovalı Erza Maminouiq’i ipponla yendi ve finalist oldu. Altın madalya müsabakasında Rus Glafira Borisova ile yaptığı mücadeleyi waza-ari ile kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı.

40 Kg’da Müberra Güneş çeyrek finalle başladığı müsabakada Alman rakibini yendi. Yarı finalde Fransız Ghjuliana Ballo’yu ipponla yendi ve finalist oldu. Bu turda İspanyol Eva Perez Soler’e yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

52 Kg’da Eda Karademir, birinci turu bay geçti. İkinci turda Alman, üçüncü maçta Fransız, çeyrek finalde Mogol rakibine yenildi ve repesaja kaldı. İlk maçında Alman, ikinci maçında Belçikalı rakiplerini yenerek bronz madalya karşılaşmasında Hollandalı Dewy Lo A Noje’yi ipponla yenerek kürsüdeki yerini aldı.

48 Kg’da Buketnur Karabulut, ilk maçını bay geçti. İkinci turda Ukraynalı, üçüncü maçında Romen, çeyrek finalde Gürcü rakiplerini eledi. Yarı finalde Alman Bettina Bauer’e yenilen Karabulut bronz madalya için Romen Iasmin Kovaciu ile yaptığı mücadelede son 17 saniyede önde götürdüğü maçı kaybetti ve beşinci oldu.

Çekya’da yarın tatamiye çıkacak Ümit kadın Millilerimiz şunlar:

57 Kg: Hasret Bozkurt, Habibe Afyonlu, Dilay Tekin, +70 Kg: Mine Kalender, Hilal Öztürk.