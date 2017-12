Celal AKGÜL: Türkiye’nin Aldığı Sonuçları Gerçekten Mükemmel Buluyorum!

Yaşamını uzun yıllardan beri İngiltere’de sürdüren Sensei Celal AKGÜL, SİYAHĶUŞAK Web.’in röpotaj konuğu oldu. İst. Bahçelievler’den Londra’ya uzanan yaşam öyküsü, karate hayatı ve mücadelesi gözlerden kaçmadı. Siz değerli okur ve ziyaretcilerimiz için SİYAHKUŞAK sordu, Celal AKGÜL cevapladı.

Ropörtaj: F. Vural YILMAZ

Sensei Celal AKGÜL, JKA EUROPUN ŞEF HOCASI SENSEİ ENOEDA İLE UZUN YILLARA DAYANAN ÇALISMALAR YAPTI. KENDİSİ JKA’DAN 4.TH ‘DAN’. Akgül hoca acaba diğer hangi hocalarla çalıştı, vatan özlemi var mı, dış ülkelerde karate yapan sporcularımız Milli Takım için altarnatif olabilir mi, karatenin 2020 olimpiyat oyunlarına katılacak olması nedeniyle görüşleri, WKF’nin kuralları ve uygulamaları Dünya karatesinin genelini kapsıyor mu, Türk gençlerinin karateye yönelmesi ve gelecekleri açısından tavsiyeleri neler?

SİYAHKUŞAK: Hocam öncelikle kendinizi okur ve ziyaretcilerimize biraz tanıtırmısınız?



Celal AKGÜL: Tüm SİYAHKUŞAK okur ve ziyaretcilerine merhaba… Ben Sinop Erfelek 1961 doğumluyum. Uzun yıllar İstanbul’da Bahçelievler’de yaşadım. 1976 dan beri Karate sporunun içindeyim. İlk olarak Bakırköy Halkevi’nde çalışmalara başladım ve bir çok karate hocasıyla antrenman imkanı buldum ve kendimi geliştirmeye çalıştım. İmkanlar dahilinde Türkiye Karate Federasyonu’ndan 1 Dan’ım ve ayrıca antrenörlük belgem var, hatıra olarak tutuyorum.

SİYAHKUŞAK: İngiltere’de yaşıyorsunuz: Peki Hocam bu Türkiye’den İngiltere’ye uzanan yaşam ve karate yolculuğunuz nasıl oldu?

Celal AKGÜL: Maalesef benim karateye başladığım zamanlar paran yoksa iyi salonlara gidemiyordun. Bunun acısını yaşadım. Arkanda biri yoksa bir yerlere varman çok zordu. Sağ olsun bazı değerli hocalar beni derslerine alırlardı. Malum ya ailem çok zengin değildi ama hiç yılmadım.

Bu arada bana büyük yardımları olan Celal YILDIRIM Sensei’ye çok teşekkür ederim. Salon açmamda büyük yardımları oldu. Şimdi karate yapmıyor ama fıtnıss salonu çalıştırıyor. Buradan bana emeği geçen kim varsa hepsine teşekkür ederim.

Ülkemde geçen zamanım şüphesiz çok güzeldi. O zamanlar federasyonun yeni yeni kurulma çalışmaları vardı. Şimdi her şey daha güzel! Fakat o zamanlar bir karate ruhu vardı. Tabii ki günümüzde de o ruh var ama o kadar değil. Sorun, eski hoca arkadaşlar bunları çok iyi bilir.

1986 yılında davetli olarak İngiltere’ye geldim ve bir takım getirdim. Bunların içinde değerli karate hocası Sensei Kasım Demir’de vardı. Katıldığımız yarışmada bizim kata takımı birinci olmuştu. Bu grubun adı: “TOYAKWAI KARATE ASSOCAITON.” dı. İşte bu grup ile gelişim benim burada kalmama vesile oldu.

SİYAHKUŞAK: Celal hocam, JKA’ya bağlı olarak çalışıyorsunuz, ilk kimle başladınız ve hangi hocalarla devam ettiniz?

Celal AKGÜL: Beni kendime göre ideallerim vardı ve onun için burada kaldım. JKA EUROPUN ŞEF HOCASINI BULDUM, SENSEİ ENOEDA, 9TH DAN. UZUN YILLAR ONUN NEZARETİNDE ÇALIŞMALAR YAPTIM. JKA’DAN 4.TH ‘DAN’IM. Bu ülkede uzun zaman beri karate hocalığı yapıyorum ve halen çalışmalarımı JKA’ya bağlı olarak devam ediyorum.

SENSEİ ENOEDA’NIN VEFATINDAN SONRA ASİSTANI SENSEİ OHTA DEVRALDI, 7.NCi DAN’DA… JKA ENGLAND BAŞI. BUNUN YANINDA BİR ÇOK ÜST SEVİYE JKA SENSEİ İLE ÇALIŞMALARIM OLDU. UEKİ SENSEİ 9.TH DAN, TANAKA SENSEİ 8.TH DAN, OSAKA SENSEİ 8.TH DAN, NAKA SENSEİ 7.TH DAN, TSUYAMA SENSEİ 8.TH DAN VE DAHA BİR ÇOK DEĞERLİ SENSEİLER İLE ÇALIŞMALARIM DEVAM ETTİ.



JKA dünyada geleneksel Shotokan Karate ekolünü en derinden yapan bir grup. Dünyada yeri tartışılmaz, bunu herkes bilir. Bence bu demek değil ki ötekiler çalışmıyor! Zaten dünyada en büyük grupların başında bulunan hocalar JKA’dan gelme! Temel çok güçlü.

SİYAHKUŞAK: Bu arada gurbette yaşıyorsunuz, gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz?

Celal AKGÜL: Gurbette yaşıyorum. Bir günüm nasıl başlar? Sabahları erken kalkarım, bir köpeğim var, adı ‘Koko’, onu gezdirmeye çıkarırım. Onu dolaştırdıktan sonra kendi çalışmamı yaparım. O sırada Koko beni bekler! Akıllıdır Kerata! Ayrıca güvercinlerimde var. Kokoyla bahçeye gideriz, onlarla ilgilenir yemlerini veririm.

Malum ya ondan sonra kahvaltı ve günün proğramına göre haraket ederim. Gün içinde okullarda seanslarım var. Okul saati bitiminden sonra aktivite olarak (After School Club) karate derslerine katılırlar. Tabii burada kural değişmez, saygı, sevgi ve disiplin içinde öğretilir. Maalesef gelişmiş ülkelerin gençlerinde çok saygı yok, bu büyük problem!

Akşam olunca salonda ders veririm, yani bir günüm dolu dolu geçer. İlk zamanlar bir orta okulda 15 yıl asistan hocalık yaptım ve bu işi bir Karate hocası olarak başardım.

BEN KENDİ ÇAPIMDA OKULLARA İNDİRDİRDİM. AYRICA KARATE RESMI OKULLARDA İMTANA DAHİL (İNGİLTRE EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KABUL ETTİĞİ OKULDA ÖĞRETTİM. ÖGRENCİLERİMİN ÇOĞU GEÇTİ. SİMDİ SERBEST OLARAK KARATEYİ DAHA GENİŞ SEKİLDE (FULL TIME) (TEACH KARATE) ÖGRETMEK İÇİN BAZI ÇALIŞMALAR İÇİNDEYİM.

SİYAHKUŞAK: Mutlaka vatan özlemi vardır, zor oluyor mu, ileride dönüş yapmayı düşünüyor musun?

Celal AKGÜL: Vatan özlemi yok diyen yalan söyler. Hemen hemen tüm gurbetciler bu düşünce içindeyiz. Emin olun, tabii zor oluyor. Değişik ülke, değişik kültür, alışıyorsun zamanla… Kısmet olursa dönmek isterim tabii. Kesinlikle buralarda ruh yok! Maalesef her şey çıkar olmuş, insanlar birbirine güvenmiyor. Derler ya; “İçi seni yakar, dışı beni yakar.” Ayrıca ırkcılık her zaman var! Gerçi benim öyle bir problemim yok, olup bitenlerden haberdarım. Ben ülkemin insanlarına kurban olayım! Oraların kıymetini bilin. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden biridir.

SİYAHKUŞAK: Genel anlamda Karate Do sana göre nedir, bir insanın hayatında nasıl bir yer tutar?

Celal AKGÜL: “Karate Do” genel anlamda silahsız elin yolu anlamındadır. Bunun açılımında sevgi, saygı ve disiplin vardır. Bunların içini doldurmak şart… Sevgiyi bilmeyen insanı sevemez, kendini sevemez. Her şeye her zaman negatif enerji doludur. Saygıyı bilmeyen karşıya saygı göstermez. Önce kendine saygılı olacaksın ki ancak o zaman diğer tarafa saygılı olursun. Disiplin, önce kendini disipline edeceksin ki ondan sonra diğerlerine yardımcı olabilirsin.

Birde bu sporu yapan insanlar çoğu kötü alışkanlıklardan vazgeçer. İster istemez en büyük zenginliği karate çalışanını mutlu eder. Tabii en önemlisi iç barışıklılığıdır insanın… Zaten karate elbiselerinin beyaz olmasının sebebi budur. Beyaz saflığın, temizliğin ve dürüstlüğün simgesidir.

AYRICA BİR KONUYA KISACA DEĞİNMEK İSTERİM: DİKKAT EDRSENİZ DÖVÜŞ SANATLARINDA HOLİGANLAR YOKTUR AMA FUTBOLDA VARDIR. FUTBOLCULAR TAMAM, SEYİCİLER YERİNE GÖRE TAMAM DEĞİL. ORADA BİR ŞEY ÖĞRENMEZLER AMA MAALESEF DEVLETLER BUNLARA DAHA ÇOK YARDIM EDİYOR. BUNA AYRICA DEĞİNMEK İSTERİM. UZAK DOĞU DÖVÜŞ SANATLARI İNSANLARI TERBİYE EDER.

SİYAHKUŞAK: Türkiye’nin uluslar arası müsabakalarda aldığı sonuçları nasıl buluyorsun?

Celal AKGÜL: Türkiye’nin aldığı sonuçları gerçekten mükemmel buluyorum. Yöneticisinden talebesine kadar çok iyiler… Benim gördüğüm kadarıyla şu birkaç sene içinde alınan madalyalar diğe spor dallarında yok! Maalesef bunları yazılı ve görsel basında yeteri kadar görmek mümkün değil. Karate, eski karate değil, çok yetişmiş değerli hocalarımız var. Temel sağlam olunca katları sağlam oluyor. Türkiye artık Karate de söz sahibidir! Birazda bizim devletimizinde bakış açısı değişiyor. Buda doğu sporlarında bayağı ilerleme sağlıyor.

SİYAHKUŞAK: Uzun yıllar sonra karate’nin 2020 olimpiyat oyunlarına girecek olması tabi ki branş ve onun temsilcileri adına büyük başarı, sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir?

Celal AKGÜL: Tabii ki geç kalındı. Bu konuda karatenin olimpiyatlara girmesinde dört büyük grup bir türlü anlaşamamasından kaynaklandı. Neyse ki tüm bunlar aşıldı ve kısmetse 2020 Olimpiyatlarında karate olacak.

Bence iyi olacak ve daha geniş tabanlara yayılacak. Böylece devlet desteği daha fazla olur, oda gelişmeyi tetikler. Hocalara sahip çıkılır, destek olunursa randıman alınır!

SİYAHKUŞAK: Sizin destek konusunda nasıl bir öneriniz var, mesala devlet nasıl destek olsun?

Karate okullara indirilmeli, hocalarımız memur kategorisine alınarak her okulda bir karate hocası olmalıdır. Beden hocalarının yanında aynen benim çalıştığım gibi olabilir. Maalesef salonların masrafı hoca arkadaşların belini büküyor. Kira ve diğer giderler büyük sıkıntı veriyor. Bu bir gerçek! İnşallah bunlar düzelirken karatenin kazanımı daha fazla olacaktır.

SİYAHKUŞAK: Pekii, Karate Milli Takımı’nın olimpiyatlara katılımı, kazanımı hakkında görüşleriniz?

Celal AKGÜL: Karate Milli Takımı, olimpiyatlara muhakkak katılmak zorundadır! Ülkelerin çok iyi reklamı oluyor. Ayrıca karate böylelikle daha geniş taban buluyor. Belki geleneksel karateden uzaklaşır gibi olur ama yinede olumludur. Zira ‘olimpiyat’ sporun en büyük vitrinidir. Karateyi büyük yarışların arasında görmek çok güzel, hayırlısı olsun.

SİYAHKUŞAK: Geleneksel dediniz, sorunun cevabı belli ama, geleneksel karate mi yoksa sportif karate mi, zaten yaygın bir soru şekli, biraz konuyu açarmıyız?

Celal AKGÜL: Karate gerçekten çok zengin! Ben bunu 3’e bölerim; 1. Geleneksel karate, 2. Sport karate, 3.üncüsü ise eğlence için yapılan (hobby) karatedir.

SİYAHKUŞAK: Olimpiyatlara karate branşı için konan statüyü, yani kota, kg, vs. nasıl buluyorsun, karate için yeterli mi?

Celal AKGÜL: İlk kez karate için start verilen bir olimpiyat! Beklentilerin altında duruyor olabilir. İleride değişebilir. Şu aşamada bizim için katılmak ve mevcut sistem içinde hadeflenen başarıyı yakalamak daha önemlidir.

SİYAHKUŞAK: Dış ülkelerde karate yapan sporcularımız Milli Takım için altarnatif olabilir mi, bu konuda federasyonun avrupada dikkat çeken çalışması oldu mu?



Celal AKGÜL: Dış ülkelerde karate yapan bir hayli sporcu var ama buralarda öyle bir çalışma yok. Diğer ülkeleri pek bilmiyorum. Avrupada Türk Karate Birliği kurulmuştu, çalışmaları hakkında fazla bilgi ulaşmadı.

Fakat Türkiye’de gayet ciddi çalışmalar var. Buralardan gidipte derece yapmak bayağı zor! Karate Federasyonu iyi çalışmalar içinde. Zaten alınan sonuçlar ortada. Eğer bu arada Avrupa’dan da başarılı olacak, trend yapacak musabıklar çıkarsa ülke takımımız adına şüphesiz daha iyi olacaktır!

SİYAHKUŞAK: WKF’nin kuralları ve uygulamaları Dünya karatesinin genelini kapsıyor mu?

Celal AKGÜL: WKF bence tam kapsamıyor! Çünkü bazı büyük gruplar katılmıyorlar. Çok geniş bir konu, ayrıca ele almak lazım. Fakat kısaca WKF’nin tüm karateyi kapsaması gerektiğine inanıyorum.

SİYAHKUŞAK: Karate ve diğer dövüş sanatlarının avrupada bir çatı altında toplanması, organizasyon veya federasyon kurma çalışmaları amaçlanan hedeflere ulaşıyor mu?

Celal AKGÜL: Tabii dövüş sanatlarını bir çatı altında toplanması doğru olandır. Yine herkes kendi stilini çalışır. Daha güçlü bir birlik olur ve başarı değer kazanır. Şimdilik biraz zor hedefe ulaşmak. Her zaman derim birlikten güç doğar. Öyle olursa devlet desteği daha fazla olur. Keşke böyle birlik sağlansa!

SİYAHKUŞAK: Uluslar arası karatede Japonya’nın tekelinden söz edebilir miyiz?

Uluslar arası karatede WKF’de yer alan yöneticilerin çoğu batılı. Japonya’nın bu konuda fazla bir tekeli yok. Varsada çok az durumda!

BU DEMEK DEGİLKİ TEKNİK OLARAK İYİ DEĞİLLER. JAPONLARIN TEKNİĞİ TARTIŞILMAZ. YÜKSEK SEVİYEDELER ONLARDA, FULL TIME ÇALIŞMA VAR. BATILILARDA PART TIME OLARAK ÇALIŞILIYOR, GENELDE TABİİ YAVAŞ YAVAŞ TEKNİK OLARAK YAKLAŞILIYOR. KARATE RUHU VAR ONLARDA… ÖRNEK VERİRSEK ‘JKA’ DİYEBİLİRİZ! BİZLERDE MAALESEF O NOKSAN! TABİİ KENDİ SPORLARININ OLMASIDA ETKİLİ OLUYORDUR.

SİYAHKUŞAK: Türk gençlerinin karateye yönelmesi ve gelecekleri açısından tavsiyeleriniz nelerdir?

Celal AKGÜL: Türk gençlerine önerim aklı güçlendirecek sporları yapmalarını tavsiye ederim. Bunlardan bir tanesi karatedir. İnsanın bakış açısını müthiş geliştirir.

Atatürk’ün güzel bir sözü vardır; “SAGLAM KAFA SAGLAM VUCUTTA BULUNUR.” Devamlı ekzersiz çalışma ile vucut güçlenir, pozitif enerji çoğalır.

ÖRNEK, MASTER FUNAKOSHİ ÇOCUKKEN ÇOK ZAYIF YAPILIYMIŞ, AİLESİ HER ZAMAN ÇOK ÜZÜLÜRLERMİŞ Kİ BİR BÜYÜK KARATE USTASI OLARAK ÇIKANA KADAR. DÜNYAYA ÇOK GÜZEL BİR EKOL ‘SHOTOKAN KARATE’Yİ BIRAKTI. MİLYONLARCA İNSAN ÇALIŞIYOR. ŞİMDİ KARATE NON PROFIT SPORDUR. PARA KAZANMAK ZORDUR. GENELDE AMATOR OLARAK YAPILIR. TABİİ HER ŞEY PARA DEGİL. SAĞLIK İÇİN SP0R ÖNEMLİ BİR ARAÇTIR!



SİYAHKUŞAK: Ayrıca sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Celal AKGÜL: Sayın Vural Bey’le iyi bir konuşma ve güzel bir ropörtaj oldu. Sağ olsun gurbetteki bir hoca arkadaşı hatırlamakla bizi onure ettiniz. Yararlı şeyleri paylaşmak çok güzel. Tabii yaptığın iş spor olursa, karate olursa insan daha keyif alır. Londra’dan Türkiye’ye kucak dolusu selamlar. Her şey ülkem ve insanlarım için en iyisi olsun. Bizi hatırlayan, soran SİYAH KUŞAK VE YÖNETİCİLERİNE AYRICA TEŞEKKÜR EDERİM.

SİYAHKUŞAK: Bizde teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin. Başarılarınızın devamını dileriz.

SAYGI VE SEVGİLERİMLE HERKESE SELAMLAR, SENSEI CELAL AKGÜL, JKA 4TH DAN OSS.