Cenk İldem Bronz Alarak Rio’daki Madalya Sayımızı Üçe Çıkardı.

Cenk İldem de 98 kiloda bronz alarak Rio’daki madalya sayımızı üçe çıkardı.

İlk turu maç yapmadan geçen Cenk, ikinci turda Hindistanlı Hardeep Hardeep’i 3-1 mağlup ettikken sonra çeyrek finalde Rus sporcu Islam Magomedov ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibiyle 1-1 berabere kaldığı maçın son puanını aldığı için yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ermeni Artur Aleksanyan’a 4-0 yenilen milli güreşçimiz bronz madalya mücadelesinde ise Rumen sporcu Alin Alexuc Ciuariu önünde harika bir peformansla 4-0 kazanarak iki Dünya Şampiyonası 3.’lüğünün yanına Olimpiyat bronz madalyasını da ekledi.