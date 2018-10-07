Çok Konuştu, 4. Rauntta Sustu!

Khabib Nurmagomedov, McGregor’u 4. rauntta geldiği köşesine servis etti! Khabib, ‘rear naked choke’ ile McGregor’u pes ettirirken kemerini korumuş oldu.

Flaş! UFC 229 dövüş gecesi, Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da

gerçekleşti ve Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor karşı karşıya geldi. Dövüş severlerin uzun süreden beri merakla beklediği bu dev mücadeleyi Khabib Nurmagomedov zaferle kapattı.

Maç öncesi yaptığı çıkışlarla gündemi geren Conor McGregor’a kafes dar geldi. Gecenin ana maçında UFC hafsiklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor gard aldı ve Khabib, McGregor’u 4.rauntta geldiği köşesine servis etti! Bu raundda Khabib, ‘rear naked choke’ ile McGregor’u pes ettirirken kemerini korumuş oldu.

Maçın sonunda T-Mobile Arena resmen karıştı. Khabib Nurmagomedov, maçtan sonra kafesin üstünden atladı ve Conor McGregor’un ekibinden Dillon Danis’e saldırdı. Ayrıca Khabib’in ekibi de kafese girdi ve McGregor’a hamle yaptı.

UFC’de zaman zaman yakın yada benzer olaylar yaşanabiliyor. Sorunu çözmede UFC’nin güvenlik açığı bir kez daha açığa çıkarken UFC başkanı Dana White, Khabib Nurmagomedov’a kemeri vermeyeceğini söyledi ve dövüşcüyü kafesten çıkarttı. Nurmagomedov’a seyircilerde büyük tepki gösterdiler.

Aslında karşılaşma öncesi Conor McGregor’un yaptığı açıklamalar gündemi altüst etti. McGregor kafesin içinden çok dövüş sanatları ve kafesle ilgisi olmayan konulara girdi! Maçın sonucu Khabib Nurmagomedov lehine sonuçlanırken yaşanan kafes dışı olaylar gündem oldu.