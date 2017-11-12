Conor McGregor Bellator 187’de Olay Yaptı!

İrlandalı Conor McGregor kaybettiği son maçın etkisimidir bilinmez ama sporcunun üzerinde taşıdığı etki onu sansasyonel davranışlara itiyor! Dublin kentine gerçekleşen Bellator 187’de arkadaşı kazanınca kafese atladı ve olay yaptı!

Floyd Mayweather ile yaptığı maçta kaybeden İrlandalı Conor McGregor kenardan izlediği bir maçta olay yaptı! İrlanda’nın Dublin kentine gerçekleşen Bellator 187’de Charlie Ward ve Joh Redmond karşı karşıya geldi. Ward karşılaşmayı ilk rauntun sonunda nakavt ile kazanırken karşılaşmayı izleyen Conor McGregor kafese atladı. Arkadaşı Ward’ın boynuna sarıldı aşırı bir sevinç yaşarken hakemden gelen uyarıya sert cevap verdi. Hakem nakavt olan John Redmond’u yerden kaldırmaya çalışırken itti ve üzerine yürüdü. Hakem ise bu harekete karşılık vermedi.

UFC şampiyonu bu davranışı ile herkesi şoke etti. İrlandalının yaptıkları dövüş camiasının da gündemini uzun süre meşgul edecek.