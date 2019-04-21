Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

 Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ana Sayfa Manşet 21 Nisan 2019 9 Görüntüleme

Conor McGregor, Gündemden İnmiyor!

Conor McGregor, Gündemden İnmiyor!

İrlandalı Conor McGregor, Mart ayında Ahmed Abdirzak adındaki bir hayranının telefonunu parçaladığı için tutuklanmıştı. 30 yaşındaki dövüşçüsünün tutuklanma görüntüleri ortaya çıkarken çöküşün izleri gibiydi!

İrlandalı dövüşcü Conor McGregor, geçtiğimiz haftalarda profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurmasına rağmen yine bir olaya daha karıştı. Bu sefer karşılığı tutuklanmak oldu. Dövüşçüsünün tutuklanma görüntüleri ortaya çıkarken her çıkışın bir inişi olduğunu hatırlattı.

Conor McGregor, geçtiğimiz ay Ahmed Abdirzak adındaki bir hayranının telefonunu parçaladığı için tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayım yapan TMZ adlı internet sitesi, dövüşçüsünün tutuklanma görüntülerini ele geçirdi.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre yerel saatle 22.00 sularında Miami polisi tarafından evinden alındığı, McGregor’ın ellerine ters kelepçe takıldığı görülüyor. Dövüşcünün daha sonra 12 bin 500 dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

 

 

 

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