Cris Cyborg vs. Yana Kunitskaya
03 Mart 2018 Cumartesi, 02:48
UFC 222 kartı Ana karşılaşmasında Cyborg’un, UFC’ye yeni katılan Yana Kunitskaya karşısında kemerini koruma mücadelesi verecek.
Cris Cyborg’un Holly Holm’dan sonra Amanda Nunes ile karşılaşması bekleniken rakibi Yana Kunitskaya oldu. Aralık ayında Holm’a karşı kemerini koruyan Cyborg saatler kala rakibi Invicta FC horoz siklet şampiyonu Yana Kunitskaya karşı kafese çıkacak.
Rus dövüşçü Yana Kunitskaya, Invicta FC’de dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Olaylı Tonya Evinger maçlarının ardında Raquel Pa’aluhi’yi yenip boştaki Invicta FC şampiyonluk kemerini alarak buraya geldi.