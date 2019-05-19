Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrem Yaman’ı Gönderdiği Telgraf İle Kutladı
20 Mayıs 2019 Pazartesi, 02:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli sporcu İrem Yaman’ı gönderdiği telgraf ile kutladı.
Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından organize edilen Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası 15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester şehrinde yapıldı.
Sporcumuz İrem Yaman, final maçında rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli sporcu İrem Yaman’ı gönderdiği telgraf ile kutladı.