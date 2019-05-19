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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrem Yaman’ı Gönderdiği Telgraf İle Kutladı

20 Mayıs 2019 Pazartesi, 02:23
Cumhurbaskani Erdogan Irem Yaman Kutladi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli sporcu İrem Yaman’ı gönderdiği telgraf ile kutladı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından organize edilen Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası 15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester şehrinde yapıldı.

Sporcumuz İrem Yaman, final maçında rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli sporcu İrem Yaman’ı gönderdiği telgraf ile kutladı.

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