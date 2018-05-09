Cumhurbaşkanı Milli Güreşçileri TBMM Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan Milli Güreşçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere 13 madalya kazanan Milli Güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın ardından, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda dereceye giren milli güreşçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5’i altın, 8’i bronz olmak üzere 13 madalya kazanan ve takım halinde serbest stil ve kadınlarda takım halinde üçüncülük kupasının sahibi olan Milli Güreşçileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, kabulün ardından Milli Güreşçiler ile sohbet edip onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.