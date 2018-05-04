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04 Mayıs 2018 Cuma


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Cumhurbaşkanı’ndan Tebrik Telgrafı

04 Mayıs 2018 Cuma, 01:31
Cumhurbaskanindantebriktelgrafi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş şampiyonası’nda Altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Rus sporcu Bukina’yı 8-2 yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar ve 59 kiloda Bulgar Mimi Nikolova Hristova’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Elif Jale Yeşilırmak’ı tebrik etti.

“Tebrik telgrafı gönderilmiştir”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.

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