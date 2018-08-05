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Cüneyt Arkın Yoğun Bakıma Alındı

05 Ağustos 2018 Pazar, 23:05
Cuneyt Arkin

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’dan üzücü haber! Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncunun durumuna göre karar verilecek.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında solunum sıkıntısı yaşadı. Oyuncu, durumun ciddiyeti üzerine yakınlarının aramasıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. 81 yaşındaki usta oyuncu kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

 

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