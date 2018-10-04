Damla ve Enes’i Başkan Delihasan Uğurladı

6-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na katılacak Türkiye kafilesi, 2 Ekim Salı günü Arjantin’e hareket etti. Başkanı Esat Delihasan, “Sonuç ne olursa olsun, Türk karatesi sizinle gurur duyuyor.” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Buenos Aires 2018’de ülkemizi temsil edecek Damla Ocak ve Enes Bulut ile yolculuk öncesi bir araya geldi. İsmail Hakkı Şen’in antrenörlüğünde ülkemizi temsil edecek iki sporcumuza da başarı dileklerini ileten Başkan Esat Delihasan, madalya ile döneceklerine inandıklarını vurgulayarak, “Sonuç ne olursa olsun, Türk karatesi sizinle gurur duyuyor. Ne kadar iftihar etsek, azdır. Çıktığınız bu yolda Allah sağlık, güç, kuvvet versin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na 17 spor dalında 29’u kadın, 26’sı erkek olmak üzere toplam 55 sporcuyla katılırken tenis, karate ve plaj hentbolunda ilk kez mücadele edeceğiz.