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Delihasan’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

15 Temmuz 2018 Pazar, 22:32
Esat Delihasan

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüzde yayımladığı mesajda, Türk milletinin vatanseverliği ve kahramanlığıyla dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Başkan Esat Delihasan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz, bir milletin, vatanına, bayrağına ve dinine nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdiği, ülkemizi bölmek ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı yüce milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Birlik ve beraberlik içinde, her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur.

15 Temmuz’un yıldönümünde vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için bedenlerini siper etmiş ve canını vermiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bu vesileyle ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki yeni yönetim sistemimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum.”

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