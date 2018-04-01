Demi Lovato’nun BJJ Aşkı İki Yıl Kadar Önce Başladı!

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Demetria Devonne ‘Demi’ Lovato, dövüş sanatları çalışanlar arasına girdi! Ünlü sanatcının BJJ merakı iki yıl kadar önce başladı.

20 Ağustos 1992 doğumlu Lovato’nun parlak bir kariyeri var. Her elinde bin maharet, oyuncu, şarkıcı ve besteci! İki yıldır da BJJ çalışanı ve mavi kuşak sahibi…

İlk olarak Angela rolü ile Barney & Friends isimli çocuk programında oynadı. Camp Rock filmlerinde ve Sonny’nin Yıldızı dizisinde başrol oynaması tanınmasında etkili oldu.

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, BJJ ile tanışması katettiği mesafe onu mavi kuşağa getirdi. Geçen yıl yeni kuşağı ile sosyal medyada yer alınca BJJ’ye olan ilgisi ortaya fazlaca çıktı.

Lovato, BJJ’ye aşık olunca paylaşımlarının arasına bu sporda katıldı. Uzman kesilen sanatcı BJJ’nin artı yönlerini lanse etti.