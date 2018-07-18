DİKKAT! MAKAMLAR TEDBİR ALIYOR MU?

Değerli meslektaşlarım, kıymetli antrenörler; Ergenlik çağındaki 15-20 yaşında bir kızın poposuna ‘ister tebrik, ister sevinç’(!!!), adına ne derseniz deyin dokunamazsınız, vuramazsınız… Siz kendiniz, kız çocuğunuzun normal okuldaki beden eğitimi öğretmeninin sizin kızınızın poposuna tokat atmasını onaylar mısınız?

Taciz, bir kez daha gündeme geldi! Gerek basın, gerek sosyal medya konuyu fazlaca ele aldı. Pekii yaşananlardan ders çıkartıyor muyuz? Yer, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası… Şampiyona tarihi 17-19 Eylül tarihleri arası ve yazarımız Fatih İnce bu şampiyonanın ardından yazıyor! Bakın neler oluyor?

“Lan’lı-Lun’lu, ulan’lı’’ ulu-orta çirkince bağıran,”

“Maçı kazanan kız öğrencisinin poposuna ‘tebrik-sevinç tokadı’(!) atan,”

“İzleyici olarak katıldığım Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında, protokol tribününden 4 gün boyunca izlediğim maçlar sırasında, maçı kaybeden sporcusuna ‘’Lan’lı-Lun’lu, ulan’lı’’ ulu-orta çirkince bağıran, hatta herkesin gözleri önünde sporcusunu azarlayan antrenörlerden tutun da, maçı kazanan kız öğrencisinin poposuna ‘tebrik-sevinç tokadı’(!) atan hocalara kadar neler görmedim neler…”

“Yabancılar asla böyle davranmıyorlar!”

Biliyor ve inanıyorum ki bunlar kesinlikle art niyetli şeyler değil ama bilesiniz ki dünyanın gelişmiş-modern ve zengin ülkelerinden birinde yaşayan bir antrenör olarak diyorum ki, yabancılar asla böyle davranmıyorlar sporcularına…

“Öğrencinize böyle davranamazsınız.” Özgür bir birey olan sporcunuza, yaşı kaç olursa olsun farketmez, öğrencinize böyle davranamazsınız. Hele karşı cinsden olan bir sporcunuzun değil poposuna ufaktan tokat atmak, ona dokunamazsınız bile…

Kendinize gelin beyler. Popo’ya tokat olayını gördüğüm andaki tepkimi paylaştığım eski bir dostum, o anda kulağıma eğilerek daha feci şeyler mırıldandı ve, ‘’bunlar da bişey mi Fatihciğim?

“4 sene boyunca resmen taciz etmiş antrenörler halen salon-kulüp işletiyorlar!” Sen okyanus ötesinde, çok uzaklarda olduğun için bilmiyorsun. Kulübüne 12 yaşındayken kayıt olan bayan sporcusuna 12 yaşından 16 yaşına kadar tam 4 sene boyunca resmen taciz etmiş antrenörler halen salon-kulüp işletiyorlar bu ülkede!!!’’ deyiverdi…