Dikkat! Şeker Yememek İçin 3 Sebep;

Şeker insanlar için vazgeçilmez bir besindir. Doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunan şekere aslında fiziksel sağlığımız için ihtiyacımız var. Özellikle zihinsel faaliyetlerin yürütülmesi ve iyi bir ruh hali için olmazsa olmaz. Ama fazla şeker ve kimyasal işlemlerle beyazlatılmış şekerin sağlığa zararları da tartışılmaz bir gerçektir.

İşte şekerin bazı etkileri!

Kasların Yapım Aşamasını Yavaşlatıyor.

Kanser Hücrelerinin En Çok Sevdiği Besindir.

Kan Şekeri; Büyüme Hormonunun en büyük Düşmanı Basit Şekerler Kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir.