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Dövüş Sanatları Camiası Ramazan Bayramını Kutluyor!

15 Haziran 2018 Cuma, 10:38
Bayram Mutlu Bayramlar (1)g

Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, RAMAZAN Bayramınız kutlu olsun!
Eyüp Zafer Gökbilen

Drand Master

*Eyüp Zafer GÖKBİLEN

Karate Federasyonu
*Türkiye Karate Federasyonu
Hasan Firat
*Sifu Hasan FIRAT – TWTEO

Celal Akgul
*Sensei Celal AKGÜL

Senel Ince
*Şenel İNCE

taekwondo-bayram
*Taekwondo Camiası

Adnan Safak
*Adnan Şafak YÜKSEL

Tülay Kayacik
Sensei Tülay ALBEAR
Hasan Yildiz
*Muay Thai- Hasan YILDIZ
Hayrullah Yamanoglu
*Sensei Hayrullah YAMANOĞLU

Mma Federasyonu
*MMA- Ali ARIK

Bayram Mutlu Bayramlar (1)g
*SİYAHKUŞAK Web. Martial Arts Online

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