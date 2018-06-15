Dövüş Sanatları Camiası Ramazan Bayramını Kutluyor!

Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, RAMAZAN Bayramınız kutlu olsun!

Eyüp Zafer Gökbilen

*Eyüp Zafer GÖKBİLEN



*Türkiye Karate Federasyonu



*Sifu Hasan FIRAT – TWTEO



*Sensei Celal AKGÜL



*Şenel İNCE



*Taekwondo Camiası



*Adnan Şafak YÜKSEL



Sensei Tülay ALBEAR



*Muay Thai- Hasan YILDIZ



*Sensei Hayrullah YAMANOĞLU



*MMA- Ali ARIK



*SİYAHKUŞAK Web. Martial Arts Online