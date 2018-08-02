Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası Tayland’da Başlıyor

Tayland’da Muaythai Festivali! IFMA tarafından gerçekleştirilecek olan “Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası” 02-10 Ağustos 2018 tarihlerinde Tayland’ın Bangkok kentinde gerçekleşecek.

Muaythai Federasyonu’nun faaliyet planında yer alan ve IFMA tarafından gerçekleştirilecek olan “Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası” 02-10 Ağustos 2018 tarihlerinde Tayland’ın Bangkok kentinde başlıyor.

Kafilemiz şampiyonaya 44 Sporcu olmak üzere, hakem, idareci, doktor, yönetici ve antrenör olmak üzere 67 kişilik kafile ile katılıyor.

Şampiyonanın açılış töreni 03 Ağustos 2018 tarihinde saat 19.00 da yapılacak olup müsabakalar 09 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek. Milli takım kafilemiz 10 Ağustos 2018 tarihinde yurda dönmüş olacak.

Kafile Başkanı, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili ve EMF- Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Hasan Yıldız yaptığı açıklamada; “Şampiyona hem çocuklar hem gençler kategorisinde yaklaşık 68 kategoride yapılıyor, biz 44 kategori ile en büyük ülke takımlardan biriyiz. Geçen yıl sıralamada Rusya ve Tayland’dan sonra ilk üçte yer aldık. Bu yıl şampiyonluğa oynuyoruz. Sporcularımıza kısa da olsa bir kamp yaptırdık, hepsi çok motive ve başarılı olacak şekilde hazır.”dedi.

Hasan Yıldız devamında, “Bizi destekleyen başta Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız ve Spor Toto teşkilat başkanlığına teşekkür ediyoruz.” diye devam etti.