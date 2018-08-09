Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası’nda Altın Yağmuru!

Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası 02-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok kentinde tüm hızıyla devam ederken, sporcularımız kazandıkları altın madalyalarla istiklal marşımızı okuttular.

Türkiye, şampiyonada; 86 ülke içinde 20 madalya ile üçüncü, altın sıralamasında 5 sıradayız, millilerimiz 5 Altın, 4 Gümüş ve 11 Bronz, toplamda 20 madalyaya ulaştı.

Erdem Taha Dinçeri, 3 defa dünya şampiyonu olmuş Ukraynalı rakibini finalde nakavt ederek 67 Kg Üst Genç Dünya Şampiyonu oldu,

Fahrettin Bertan 51 kg Alt Genç Dünya Muaythai Şampiyonu ikinci altın madalya,

Bangkok’ta yapılan Dünya Gençler Muaythai Şampiyonasında +81 kg Alt genç Şahan Samet Bodur, “Dünya Şampiyonu”

‪ Dünya Muaythai Şampiyonası,nda 57 Kg Üst Genç Erkeklerde Kubilay Tarhan Dünya Şampiyonu,

Ceren Yılmaz Alt Genç 48 kg Dünya Şampiyonu,