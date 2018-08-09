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Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası’nda Altın Yağmuru!

09 Ağustos 2018 Perşembe, 08:23
Bangkok Dunya Gencler Muaythai

Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası  02-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok kentinde tüm hızıyla devam ederken, sporcularımız kazandıkları altın madalyalarla istiklal marşımızı okuttular. 

Türkiye, şampiyonada; 86 ülke içinde 20 madalya ile üçüncü, altın sıralamasında 5 sıradayız, millilerimiz 5 Altın, 4 Gümüş ve 11 Bronz, toplamda 20 madalyaya ulaştı.

 

Erdem Taha DincerErdem Taha Dinçeri, 3 defa dünya şampiyonu olmuş Ukraynalı rakibini finalde nakavt ederek 67 Kg Üst Genç Dünya Şampiyonu oldu,

Fahrettin BertanFahrettin Bertan 51 kg Alt Genç Dünya Muaythai Şampiyonu ikinci altın madalya,

Sahan Samet BodurBangkok’ta yapılan Dünya Gençler Muaythai Şampiyonasında +81 kg Alt genç Şahan Samet Bodur, “Dünya Şampiyonu”

Kubilay Tarhan‪ Dünya Muaythai Şampiyonası,nda 57 Kg Üst Genç Erkeklerde Kubilay Tarhan Dünya Şampiyonu,

Ceren YılmazCeren Yılmaz Alt Genç 48 kg Dünya Şampiyonu,

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