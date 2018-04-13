Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası Tunus’un Hammamet’de Sona Erdi

Tunus’un Hammamet şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Yüze yakın ülkeden 946 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde Türkiye adına 4 sporcu mücadele ederken erkekler +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Şampiyonu oldu.

Genç taekwondocucu ilk turda Kanadalı John Daniel Keenan’ 22-1, ikinci turda Kazakistanlı Sagi Kulymbet’i 30-10, çeyrek finalde Günel Koreli Tae-Jin Yoo’yu, yarı finalde İranlı Nima Mahreli’yi 13-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, Tayvanlı Meng-En Lee ile karşılaşan Emre Kutalmış Ateşli, çekişmeli bir müsabakanın ardından rakibini 9-8 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalya seramonisinde asker selamı verdi

Müsabakanın ardından büyük bir mutluluk yaşayan milli sporcu Türk bayrağıyla salonda tur attı. Madalya seramonisinde asker selamı veren Emre Kutalmış Ateşli, madalyasını Türkiye için canını veren Mehmetçiğe adadığını söyledi.

Türkiye, şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı

Şampiyonanın son gününde mücadele eden milli sporculardan bayanlar 68 kiloda Huri Korkut, +68 kiloda Dilara Arslan ile erkekler 78 kiloda Melih Yılmaz, madalyaya ulaşamadı.

Türkiye, Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 4 madalya ile tamamladı. Türkiye, şampiyonayı 1 altın ve 3 gümüş madalya ile tamamlarken +78 kiloda altın madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli yanı sıra bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan ile erkekler 48 kiloda Görkem Polat ve 59 kiloda Arslan Demir gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye bu sonuçların ardından erkeklerde takım halinde Dünya Üçüncsü oldu.