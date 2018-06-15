Dünya Güreş Birliği’nden Tam Not!

İstanbul’da 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa şampiyonasına Dünya Güreş Birliğinden tam not geldi.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda 32 Ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ardından tam not geldi. Gerek salonun atmosferi, gerek sporcuların konaklamaları gerekse de Türk misafirperverliğinden ve sporcularımızın performansımdan çok etkilenen Avrupa Güreş Birliği Başkanı ve UWW Başkan Vekili Tzeno Tzenov Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a bir kutlama mektubu gönderdi. Bu şampiyonanın Avrupa’ya iyi bir örnek olduğunu belirten CELA başkanı mektubunda şu cümlelere yer verdi;

Sayın Başkan, UWW Avrupa Yürütme Komisyonu ve kendi adıma Mükemmel Organizasyon için şükranlarımı ifade etmek isterim. Sizi ve takımınızın profesyonelliğini çok takdir ediyoruz. Bu Şampiyonanın Avrupa için iyi bir örnek olduğuna inanıyoruz. Türk Güreşçilerinin elde etmiş oldukları başarılarından dolayı sizi tebrik ederim. Bütün Katılımcılar Şampiyonanın Şartlarından ve Dostça Davranışlardan Etkilendiler. Bizlere göstermiş olduğunuz dikkat ve nezaket için teşekkür ederim Gelecekte birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. En İçten Dileklerimle