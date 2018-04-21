Dünya Muaythai Şampiyonası 2. Etap Milli Takım Hazırlık Kampı Tamamlandı

Meksika’da 10-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Muaythai Şampiyonası 2. etap Milli Takım hazırlık kampı 15-21 Nisan tarihleri arasında Kayseri The Garden Otelde gerçekleşti.

15 Nisan’da başlayan ve bugün sona eren Muaythai Milli Takım Kampı, kuvvet, kondisyon ve motivasyon olarak 3 bölümde program uygulandı.

Milli teknik direktör ve antrenörler, sporcuların dünya şampiyonluğu için fiziki ve motivasyon bakımında mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini söylediler.

Kamp programında Türkiye Muaythai Federasyonu Eğitim ve Kültür Kurulu Başkanı Fatih Kaan Ulu, Milli manevi değerler ve Milli takımın temsilde uluslararası alanda Ülkemiz tanıtımına her yönümüzle örnek olunması konusunda eğitimler verdi.

Sona eren A Büyükler Milli Takımın kampı, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, talebi ile, Milli Takım Antrenörü Teknik Direktör Göksel Cingöz, çalışması ile; The Garden Otel Kayseri Mustafa Arslantaş ve Cemil Demirel’in Sponsorluğunda gerçekleştirildi.