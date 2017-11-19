Kick Boks Milli Takımından 42 Madalya…
19 Kasım 2017 Pazar, 14:57
Macaristan’ ın Budapeşte kentinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda 1 Altın, 8 Gümüş, 33 Bronz Madalya…
Macaristan’ ın Budapeşte kentinde 04-11 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda Milli Takımımız 1 Altın, 8 Gümüş, 33 Bronz Madalya, toplamda 42 Madalya kazandı. Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI “Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda Sporcularımız 42 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca onları yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın BAK’ a, Bakan Yardımcımız Sayın Abdurrahim BOYNUKALIN’ a, Müsteşarımız Sayın Faruk ÖZÇELİK’ e, Müsteşar Yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN’ a ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum” dedi.
Derece Yapan Sporcularımız;
|DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN SPORCUMUZ
|Nagihan KALYONCU
|60 Kg K1 Rules
|DÜNYA 2. Sİ OLAN SPORCULARIMIZ
|Aylin ÖZTÜRK
|48 Kg Full Contact
|Buğra Tugay ERDOĞAN
|+91 Kg Low Kick
|Erdal TURAN
|60 Kg Low Kick
|Nizam TURAN
|57 Kg Low Kick
|Sedat DEMİR
|51 Kg Full Contact
|Rabia AKDENİZ
|+70 Kg K1 Rules
|Kübra AKBULUT
|65 Kg Low Kick
|Furkan Semih KARABAĞ
|67 Kg K1 Rules
|DÜNYA 3. SÜ OLAN SPORCULARIMIZ
|Asuman ÇIĞLIOĞLU
|60 Kg Full Contact
|Beyza Fatma ÖZÇAKAR
|70 Kg Full Contact
|Binnur KAYA
|48 Kg Low Kick
|Cebrail GENÇOĞLU
|63 Kg Light Contact
|Damla ŞAHAN
|+70 Kg Full Contact
|Dilek DUMANLI
|+70 Kg Point Fighting
|Duygu TURAN
|50 Kg Kick Light
|Ebru ÜNVER
|65 Kg Light Contact
|Elif Aybike BENLİ
|70 Kg Kick Light
|Emine ARSLAN
|52 Kg Full Contact
|Emre KARACA
|54 Kg Low Kick
|Enes KARAKUŞ
|+94 Kg Point Fighting
|Esmer ZİLAN
|48 Kg K1 Rules
|Faysal SILIV
|51 Kg K1 Rules
|Gökhan ZORLU
|51 Kg Low Kick
|Göknur Yaşın DÜNDAR
|65 Kg Kick Light
|Gülüzar KARA
|65 Kg K1 Rules
|Hasan Mert KIZIL
|94 Kg Light Contact
|Hasan ZİLAN
|54 Kg Full Contact
|İbrahim BAĞLI
|86 Kg Low Kick
|Mert KARACAKALE
|75 Kg Low Kick
|Mukadder BATIR
|+70 Kg Low Kick
|Musa SEVİL
|57 Kg Point Fighting
|Nurettin DİLER
|63 Kg Kick Light
|Orhan YENİCİ
|84 Kg Point Fighting
|Remzi Mert KÜÇÜKCELEP
|75 Kg K1 Rules
|Selvican ÇAKMAK
|55 Kg Point Fighting
|Serdar Yiğit EROĞLU
|91 Kg Full Contact
|Servet DENİZ
|65 Kg Full Contact
|Soner ŞEN
|57 Kg K1 Rules
|Üzeyir ÇUKADAR
|57 Kg Full Contact
|Yıldırım OĞUZ
|71 Kg K1 Rules
|Zeliha DOĞAN
|55 Kg Kick Light