Kick Boks Milli Takımından 42 Madalya…

Macaristan’ ın Budapeşte kentinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda 1 Altın, 8 Gümüş, 33 Bronz Madalya…

Macaristan’ ın Budapeşte kentinde 04-11 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda Milli Takımımız 1 Altın, 8 Gümüş, 33 Bronz Madalya, toplamda 42 Madalya kazandı. Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI “Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda Sporcularımız 42 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca onları yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın BAK’ a, Bakan Yardımcımız Sayın Abdurrahim BOYNUKALIN’ a, Müsteşarımız Sayın Faruk ÖZÇELİK’ e, Müsteşar Yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN’ a ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

Derece Yapan Sporcularımız;