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Kick Boks Milli Takımından 42 Madalya…

19 Kasım 2017 Pazar, 14:57

Macaristan’ ın Budapeşte kentinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda 1 Altın, 8 Gümüş, 33 Bronz Madalya…

 Macaristan’ ın Budapeşte kentinde 04-11 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda Milli Takımımız 1 Altın, 8 Gümüş, 33 Bronz Madalya, toplamda 42 Madalya kazandı. Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI “Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’ nda Sporcularımız 42 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca onları yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın BAK’ a, Bakan Yardımcımız Sayın Abdurrahim BOYNUKALIN’ a, Müsteşarımız Sayın Faruk ÖZÇELİK’ e, Müsteşar Yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet BAYKAN’ a ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

Derece Yapan Sporcularımız;
DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN SPORCUMUZ
Nagihan KALYONCU 60 Kg K1 Rules

 

DÜNYA 2. Sİ OLAN SPORCULARIMIZ
Aylin ÖZTÜRK 48 Kg Full Contact
Buğra Tugay ERDOĞAN +91 Kg Low Kick
Erdal TURAN 60 Kg Low Kick
Nizam TURAN 57 Kg Low Kick
Sedat DEMİR 51 Kg Full Contact
Rabia AKDENİZ +70 Kg K1 Rules
Kübra AKBULUT 65 Kg Low Kick
Furkan Semih KARABAĞ 67 Kg K1 Rules

 

DÜNYA 3. SÜ OLAN SPORCULARIMIZ
Asuman ÇIĞLIOĞLU 60 Kg Full Contact
Beyza Fatma ÖZÇAKAR 70 Kg Full Contact
Binnur KAYA 48 Kg Low Kick
Cebrail GENÇOĞLU 63 Kg Light Contact
Damla ŞAHAN +70 Kg Full Contact
Dilek DUMANLI +70 Kg Point Fighting
Duygu TURAN 50 Kg Kick Light
Ebru ÜNVER 65 Kg Light Contact
Elif Aybike BENLİ 70 Kg Kick Light
Emine ARSLAN 52 Kg Full Contact
Emre KARACA 54 Kg Low Kick
Enes KARAKUŞ +94 Kg Point Fighting
Esmer ZİLAN 48 Kg K1 Rules
Faysal SILIV 51 Kg K1 Rules
Gökhan ZORLU 51 Kg Low Kick
Göknur Yaşın DÜNDAR 65 Kg Kick Light
Gülüzar KARA 65 Kg K1 Rules
Hasan Mert KIZIL 94 Kg Light Contact
Hasan ZİLAN 54 Kg Full Contact
İbrahim BAĞLI 86 Kg Low Kick
Mert KARACAKALE 75 Kg Low Kick
Mukadder BATIR +70 Kg Low Kick
Musa SEVİL 57 Kg Point Fighting
Nurettin DİLER 63 Kg Kick Light
Orhan YENİCİ 84 Kg Point Fighting
Remzi Mert KÜÇÜKCELEP 75 Kg K1 Rules
Selvican ÇAKMAK 55 Kg Point Fighting
Serdar Yiğit EROĞLU 91 Kg Full Contact
Servet DENİZ 65 Kg Full Contact
Soner ŞEN 57 Kg K1 Rules
Üzeyir ÇUKADAR 57 Kg Full Contact
Yıldırım OĞUZ 71 Kg K1 Rules
Zeliha DOĞAN 55 Kg Kick Light

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