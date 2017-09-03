Dünya Yıldızlar Taekwondo da Huriye Nur Ergin Şampiyon Oldu

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda üçüncü gün müsabakalarında Bayanlar 59 kiloda Huriye Nur Ergin Dünya Şampiyonu olup altın madalya kazandı.

Bayanlar 59 kiloda mücadele eden Huriye Nur Ergin, ilk turu maç yapmadan bay geçti. İkinci turda Kazak Nurrıza Turarova’yı 23-11, çeyrek finalde ise Belarus’dan Yuliya Karnevich’i 26-10 ile şampiyona dışında bırakan milli taekwondocu, yarı finalde Hintli Shreya Rani’yi de 5-3 yenerek finale yükseldi. Finalde İranlı Yalda Ranjbar’ı 15-4 ile geçen Huriye Nur Ergin dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.