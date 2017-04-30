Efsane Diz Çöktü!

Londra’daki Wembley Stadyumunda 90 bin kişinin önünde gerçekleşecen WBA, IBF ve IBO ağır sıklet unvan maçında İngiliz şampiyon IBF dünya şampiyonu Anthony Joshua, eski efsane şampiyon Wladimir Klitschko’yu 11. rauntta nakavtla mağlup etti. Joshua, 3 büyük kemerin de sahibi oldu.

Maçtan sonra bir açıklama yapan Wladimir Klitschko; “Bugün daha iyi olan adam kazandı. Kazanmayı çok isterdim, bunun için hazırlanmıştım ama olmadı. Kontratımızda bir rövanş maddesi var, ama öncelikle şu anki durumumu ve neyi yanlış yaptığımı analiz etmeliyim. Buna göre bir karar vereceğiz” dedi