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Elif Jale Yeşilırmak Avrupa şampiyonu

03 Mayıs 2018 Perşembe, 20:22
Elifjaleyesilirmakavrupasampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, altın madalyanın sahibi oldu.

Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale Bulgar güreşçi Hristova’yı 6-4 mağlup ederek , kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Elif Jale, Avrupa şampiyonalarında daha önce biri Rusya adına olmak üzere üç bronz madalya kazanmıştı.Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın güreşçi unvanına sahip 31 yaşındaki Elif Jale, dünya şampiyonalarında iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.

Avrupa şampiyonu Elif Jale Yeşilırmak

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