Emekli Boksör Floyd Mayweather, gözünü UFC’ye Dikti!

Flaş! Emekli boksör Floyd Mayweather, gözünü UFC’ye ye dikti. Boks dünyasının yıldız ismi anlaşma sağlanırsa kafes dövüşüne başlayacak.

UFC ile görüşmeleri devam eden 41 yaşındaki boksör paket proğramla ringe çıkacak! Üç veya 4 maç üzerinden ringe çıkacağı konuşulurken, ABD’li sporcunun anlaşmayı ağırdan aldığı iddia ediliyor.

Yaptığı dövüşlerden milyon dolarlar kazanan ve hayatı boyunca para sıkıntısı çekmeyecek kadar servete sahip olduğu bilinen Mayweather, UFC’ye adeta kök söktürüyor!

Öte yandan Mayweather, görüşmeler ile ilgili yaptığı açıklamada konuyu doğrularken tok satıcı rolünü unutmadı!