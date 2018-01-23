Enes Erkan, Sakaryalı Genç Sporcularla Buluştu.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Karateci Enes Erkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Şampiyonların İzinde” projesi kapsamında Sakaryalı genç sporcularla buluştu. TRT Spor Spikeri Ersin Düzen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa ilgi büyüktü.



Sakarya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa katılan Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Karateci Enes Erkan, bilgi ve birikimini geleceğin yıldız adaylarıyla paylaştı.

Spor hayatının başlangıç evreleri ve başarılarına nasıl ulaştığını, ne gibi zorluklarla karşılaştığını karatecilere aktaran Enes Erkan, Türkiye ve Sakarya’dan kendisi gibi başarılı birçok karateci çıkacağına inandığını söyledi.

Erkan, “Karate Sakarya ilinde en iyi branş olduğu için Gençlik ve Spor Bakanlığımız da Sakarya ilimizi seçti. Türkiye’mizden, Sakarya ilimizden birçok karateci çıkacaktır, benim gibi. Ve bizim kırdığımız rekorları onlar kıracaklardır, bundan hiçbir şüphem yok. Çünkü gözleri pırıl pırıl ve o başarma arzusunu hepsinin gözlerinde gördüm. Yılmadan, usanmadan çalışarak bir yerlere gelebileceklerini hepsine aktarmaya çalıştık. Fedakarlıklarımızdan, yaşadığımız zorluklardan bahsettik. Hiçbir zaman küsmeden, daha da çok çalışıp, hırslanarak başarılara ulaşabileceğimizi genç kardeşlerimize aktardık. İnşallah onlarda bu tecrübelerden faydalanırlar. Ülkemize, vatanımıza, milletimize layık, ahlaklı sporcular olurlar. Ben buna yürekten inanıyorum. Spor Bakanlığımıza da böyle etkinlikler düzenlediği için teşekkür ediyor ve devamını diliyorum” dedi.

“Şampiyonların İzinde” Sakarya programında gerçekleşen söyleşide Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Karateci Enes Erkan, tecrübelerini minik ve genç sporculara aktarırken, soru-cevap şeklinde geçen program sonrasında karatecilerle birlikte ısınma hareketleri yaptı. Erkan, sporculara branşıyla ilgili bazı teknik ve taktik hareketler gösterdi.

Enes Erkan, Şampiyonların İzinde programına katılan genç karatecilere günün anısına madalya takdim etti.