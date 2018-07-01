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01 Temmuz 2018 Pazar

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Erkek Milli Boks Takımı Akdeniz’i 6 Madalya İle Tamamladı

Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunlarında 1’i altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya ile tamamladık.

01 Temmuz 2018 Pazar, 13:00
Boks Akdeniz

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunlarında boksta final müsabakaları yapılarak tamamlandı. Erkek Milli Boks Takımımız şampiyonayı 1’i altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya ile tamamladı.

64 kiloda final müsabakasına çıkan Tuğrulhan Erdemir Faslı rakibi Abdelhaq Nadir’i 5-0 lık skorla mağlup ederek altın madalya kazandı. 60 kilo finalinde Hakan Doğan Fransız rakibi Sofiane Oumiha’ya mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 81 final müsabakasında Bayram Malkan Mısırlı rakibi Abdelrahman Abdelgawwad’a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

 

18. Akdeniz Oyunlarında madalya kazanan sporcularımız:

64 kilo – Tuğrulhan Erdemir – Altın Madalya

60 kilo – Hakan Doğan- Gümüş Madalya

81 kilo – Bayram Malkan – Gümüş Madalya

56 kilo – Ali İhsan Alağaş – Bronz Madalya

69 kilo – Onur Şipal – Bronz Madalya

91 kilo – Burak Aksın – Bronz Madalya

Boks oyunlar tarragona

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