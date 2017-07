TRT Spor ekranlarında 24 Nisan yayınlanan Spor Her Yerde programında karate konuşuldu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Milli Takım Antrenörü Okay Arpa ve Milli Sporcu Enes Erkan, Avrupa Şampiyonası’na dair son durumu aktardı.

Programında konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Kocaeli’de 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası için son hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek takımın genel durumunun çok iyi olduğunu ifade etti. Önceki şampiyonalara bakıldığında en çok madalyayı kazanan ülke olduklarını belirten Esat Delihasan, “Avrupa Şampiyonası’na hazırız. Orası bittikten sonra da İslam Oyunları programımız başlayacak. Türk karatesi olarak hedefimiz her şampiyonada en çok madalyayı almaktır. 2015 yılında İstanbul’da düzelediğimiz organizasyonda 11 madalya, 2016 yılında Fransa’da ise 12 madalya kazanarak en çok madalyayı alan ülke olduk. Bu büyük bir başarı. Tüm sporcularımızın Avrupa Şampiyonası’nda ve İslam Oyunları’nda madalya alabilecek güçte olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Esat Delihasan: “Tüm çalışmalarımız 2018 için”

“Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve hemen arkasında İslam Oyunları var. Bunlardan önce tüm programımız 2018’e göre şekillendi.” diyen Esat Delihasan, “Sporcularımız için 2020 Olimpiyatları büyük bir şans. Bu çok zorlu bir süreç farkındayız. Olimpiyat sürecinde kotayı alabilirsek orada madalya kazanacağımıza inanıyorum. 2018 yılında başlayacak olan kota müsabakaları bizim için zorlu geçecek ama sporcularımıza güveniyorum. Sporcularımız kotayı alabilmek için hem rakipleriyle hem de kendi arkadaşlarıyla tatlı bir rekabet yaşayacak. Öncelikli amacımız genel klasmanda zirveye çıkan Türk karatesinin Olimpiyatlarda da ülkemize madalya getirmesidir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Her zaman daha iyisini yapabilmek için çalıştıklarını aktaran Başkan Esat Delihasan, “Biz yaptığımız işi severek yapıyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz her zaman onu düşünüyoruz. Çok güzel bir alt yapıya sahibiz. Federasyon olarak karatenin zayıf olduğu illerde antrenörler görevlendiriyoruz. Bu şekilde ülkemizin her köşesine ulaşarak yetenekli çocuklarımızı bünyemize katıyor ve alt yapımızın güçlenmesini sağlıyoruz.” dedi.

Kocaeli’de büyük destek gördüklerini belirten Esat Delihasan, “Avrupa Şampiyonası için bize büyük destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. 4-7 Mayıs’ta tüm halkımızı Kocaeli’de bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda bizi desteklemeleri için bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Okay Arpa: “Hedefimiz her iki organizasyonda da zirveye çıkmak”

Milli takımın genel durumu hakkında bilgi veren Milli Takım Antrenörü Okay Arpa, “Birçok hazırlık turnuvasına katıldık ve mevcut kadromuzu şekillendirdik. Bazı kilolarda farklı sporcularla katılarak zengin bir kadroya sahip olmak istedik. Önümüzde İslam Oyunları da var. Son katıldığımız turnuva olan Rabat’ta performansların yavaş yavaş çıkışını gördük. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları’nda zirveye çıkmak.” değerlendirmelerinde bulundu.

Enes Erkan: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Kocaeli’de ve Azerbaycan’da ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istediklerini ifade eden Milli Sporcu Enes Erkan, ” Avrupa Şampiyonası’nda ve İslam Oyunları’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz.” dedi.

Olimpiyat madalyasının bir sporcunun en büyük hayali olduğunun altını çizen Milli sporcu, “Olimpiyat madalyası bir sporcunun en büyük hayalidir. Beni sporda tutan tek şey olimpiyat madalyası. Karate branşı Türkiye’deki en başarılı branşlardan birisidir ve olimpiyatlarda madalya kazanacağımıza eminim.” değerlendirmelerinde bulundu.