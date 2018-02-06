Esat Delihasan, “Eksik gördüğümüz noktalar da var!”

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan Soçi kentinde gerçekleşen şampiyonanın ardından bazı değendirmelerde bulundu. Başkan Delihasan, “Hedeflerimizden biriydi.Tabii burada eksik gördüğümüz noktalar da var. Onları gidermek için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor ama genel olarak memnun edici bir sonuç.” dedi.

Karatede uluslararası takvimin önemli organizasyonları arasında yer alan 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 2-4 Şubat tarihleri arasında Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşti. Şampiyonanın ardından Federasyon Başkanı Esat Delihasan, bazı değendirmelerde bulundu.

Avrupa’nın en çok madalya kazanan ülkesi olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkanı Esat Delihasan, “Toplamda 18 madalya ile tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok madalyayı kazanma başarısını gösterdik. Bu bizim öncelikli hedeflerimizden biriydi. Çünkü bir müsabakada ne kadar çok madalya alırsanız, bir sonraki müsabakada da bu seviyeye yaklaşabilir ve bronz madalyaları altına çevirebilirsiniz. Bu anlamda bizim için önemli bir şampiyonaydı” dedi.

Öncelikli hedeflerinden birine ulaşmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, “Tabii burada eksik gördüğümüz noktalar da var. Onları gidermek için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor ama genel olarak memnun edici bir sonuç. Çünkü 44 Avrupa ülkesi arasında en çok madalya kazanan ülke olduk. Bizim için yeterli mi? Değil ancak yine de hedeflerimizden birini ulaştığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.