Esat Delihasan: Ülkemize Duyulan Güvenin Göstergesidir!

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2011 yılından bu yana ev sahipliği yapılan Karate 1 A Serisi’ne katılımın, Türkiye’ye duyulan güvenin bir yansıması olduğunu söyledi.

Karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu olan Karate 1 A Serisi etabı ile bu yıl 12’nci kez kapılarını açan Uluslararası İstanbul Open Karate Turnuvası ile Türk sporseverler, yıldız isimleri izleme fırsatı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteğiyle 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara, Bayrampaşa’da bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yaptı.

Başkan Delihasan, “Türk karatesinin dünyadaki yeri artık tescillendi. Türkiye’nin organizasyon düzenleme başarısı da ortadayken 2011’den bu yana en yoğun katılımın olduğu İstanbul etabı, dünyanın ülkemize duyduğu güveni göstermektedir. Olimpiyat Oyunları programına girmemizle birlikte daha değerli olan bu etaplarda elde edilecek her galibiyetin ve başarının önemi büyük.” dedi.

Karate 1 A Serisi müsabakalarına rekor katılım gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün desteğiyle üst üste yedinci kez düzenlenen etaba 86 ülkeden 1218 sporcunun katılımı, ‘en yoğun katılımlı organizasyon’ olarak kayıtlara geçti.