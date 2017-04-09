Eski Boks Şampiyonu Wladimir Klitschko Ünvan Peşinde! Klitschko, namağlup Anthony Joshua karşısında galip gelerek eski unvanını geri kazanmayı hedefliyor.

Eski dünya ağırsıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko, kemer peşinde! Tyson Fury’ye yenilerek unvanını kaptıran Klitschko, IBF şampiyonu Anthony Joshua’dan kemer alma maçına çıkacak.Tekrar zirveyi hedefleyen Ukraynalı boksör, kemeri geri kazanmak için full time çalışıyor.

“Ringde karşıma çıkan herkesi yenebileceğimi kanıtlamak istiyorum.”

Klitschko, çok sayıda gazeteci karşısında soruları yanıtlarken kendisini bu maçı kazanmaya adadığını söyledi. Ukraynalı Boksör; “Ringde karşıma çıkan herkesi yenebileceğimi kanıtlamak istiyorum. Bu maç benim için çok önemli. Kendimi kanıtlamak için bu uzun ve zorlu yolu yürümeye hazırım” diye ifade etti.

Wembley Stadyumu’nda Tarihi Gün!

İki boksör arasındaki dev mücadele 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Maç 90 bin kişilik tarihi Wembley Stadyumu’nda hayat bulacak. Klitschko 41 yaşında, İngiliz Anthony Joshua ise 27 yaşında… Bu iki sporcu arasında geçecek mücadeleye Wembley tanıklık ederken maçın büyük ilgi görmesi bekleniyor.