Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Boks Hayatı Başlamadan Bitti

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, futbolu bıraktıktan sonra 2017 yılında adım attığı boks kariyerine deprofesyonel lisans alamadığı gerekçesiyle veda etti.

Daha önce sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, antrenmanlara başladığını ve kariyerine profesyonel boksör olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Evdeki hesap çarşıya uymadı ve haftada 4-5 kez antrenman yapmasına rağmen gereken izni alamadı. Bu konuda başvuru yaptığı Büyük Britanya Boks Kontrol Kurulundan profesyonel lisans isteğini kabul etmedi. Büyük hayal kırıklığına uğrayan sporcu eldivenlerini asmaya karar verdi.

Rio Ferdinand, emekliye ayrılmasının ardından kariyerine boks yaparak devam etmek istedi ve eski Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu olimpiyat madalyalı İngiliz boksör Richie Woodhall yönetiminde çalışmalara başladı. Haftada 4-5 kez antrenman yapıyor ve uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Büyük Britanya Boks Kontrol Kurulu, 39 yaşındaki Ferdinand’ı yeterli bulunmadığı öğrenildi.

İngiltere Milli Takımı’nda 81 maça çıkan Rio Ferdinand, defans oynuyordu. 12 yıl formasını giydiği Manchester United’da 6 şampiyonluk sevinci yaşadı ve 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.